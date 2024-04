レコチョクが、ダウンロードランキングである「レコチョクアワード 月間最優秀楽曲賞2024年3月度」を発表した。

「シングルランキング」ではCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が2カ月連続1位を獲得。

「Bling-Bang-Bang-Born」は2024年1月6日(土)より放映開始されたTVアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期「神覚者候補選抜試験編」のオープニング主題歌(第2期は3月30日(土)に終了)。1月7日(日)に配信リリースされ、TVアニメの放送と共にランキングが上昇、オープニングのアニメーションに合わせたBBBBダンスチャレンジもSNS等で世界的な盛り上がりを見せ、3月度の月間シングルランキングで1位を獲得した。

また、3月は『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンス動画の公開やTV音楽番組出演、3月20日(水・祝)には両A面シングル『二度寝 / Bling-Bang-Bang-Born』をリリースするなど話題が続き、週間シングルランキングでは常にトップ5以内にランクイン、3月度も月間シングルランキングで1位を獲得。

Number_i『GOAT』

「アルバムランキング」はNumber_i『GOAT』が1位。

平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるNumber_iが2024年3月6日(水)にリリースした『GOAT』は、1月1日(月)に配信リリースされ、1月度の月間シングルランキング1位を獲得した1stシングル「GOAT」をはじめ、「Blow Your Cover」「Is it me?」「Midnight City」「FUJI」「Rain or Shine」が収録されている。

3月は『to HEROes~TOBE 1st Super Live~』東京ドーム公演、TV音楽番組でのパフォーマンスがメディアやSNSでも話題になり、週間アルバムランキングでは3月13日(水)、20日(水)発表のランキングで2週連続1位、翌週も3位と上位にランクイン、3月度の月間アルバムランキング1位を獲得した。また、ハイレゾアルバムランキングでも月間ランキング1位と2冠を獲得している。