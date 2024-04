【東京ディズニーリゾート ひらがな・カタカナカード たっぷりあそべる】4月15日 発売価格:1,848円対象:3歳~小学校低学年向け

講談社は、知育カード「東京ディズニーリゾート ひらがな・カタカナカード たっぷりあそべる」を本日4月15日に発売する。価格1,848円。

東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」がオープンする6月を前に、さらなる関心が高まっている東京ディズニーリゾート。

本商品は、東京ディズニーリゾートの写真を多数採用した知育カード。人気キャラクターやアトラクションのほか、ショー・モニュメント・スイーツなど東京ディズニーリゾートならではの写真が掲載された計92枚が収録されている。東京ディズニーランドのパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」や東京ディズニーシーでしか会えないキャラクターなど、貴重な写真も多数掲載。見ているだけでも楽しくなる写真ばかりで、自然と文字に親しめる知育カードとなっている。

基本のあそび方は5種類

【東京ディズニーリゾートの貴重な写真が満載!『東京ディズニーリゾート ひらがな・カタカナカード たっぷりあそべる』発売!】

カードはひらがな・カタカナ各46枚の、合計92枚。同じ読みの文字には同じ写真が対応しているので、ひらがなとカタカナをリンクさせながら学べる。文字とともに記載している言葉は、子供になじみのあるものが採用されており、文字や言葉への興味を無理なく高める。

基本のあそび方は5種類で、興味や成長に合わせてあそび方を変えられるのも本商品の魅力のひとつ。工夫次第で、さらにさまざまなあそび方へと発展させられる。3歳ごろから小学校低学年ごろまでを目安に、長く活用できる。

【登場するキャラクター】

ミッキー/ミニー/ドナルド/ダッフィー/シェリーメイ/ジェラトーニ/ステラ・ルー/クッキー・アン/オル・メル/リーナ・ベル/くまのプーさん/エルサ/ラプンツェル/アリエル/シンデレラ/ウッディ/バズ/ピーターパン/チップとデール/二モ/七人のこびと/サリー/マイク/スカットル/セバスチャン/ルミエール/ニック・ワイルド/ジュディ・ホップス/ティンカーベル/ロジャーラビット他

【登場するショーやアトラクション】

ジャンボリミッキー/イッツ・ア・スモールワールド/シンデレラ城/ダッフィー&フレンズのワンダフル・フレンドシップ/エレクトリカルパレード・ドリームライツ/トゥーンタウン/美女と野獣”魔法のものがたり”/ホーンテッドマンション/マーメイドラグーンシアター/ミニーの家/空飛ぶダンボ/ウエスタンリバー鉄道/ディズニー・ハーモニー・イン・カラー/ビックバンドビート/ケープコッド/ニモ&フレンズ・シーライダー/バズ・ライトイヤーのアストロブラスター/蒸気船マークトウェイン号/プロメテウス火山/S.Sコロンビア号/ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ/白雪姫と七人のこびと/プラザ/モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク!”/スカットルのスクーター/チップとデールのツリーハウス/ジャンピン・ジェリーフィッシュ他

【東京ディズニーリゾート ひらがな・カタカナカード たっぷりあそべる】

対象:3歳~小学校低学年向け

体裁:カード92枚・函入り

※発売日は店舗によって異なる場合があります

(C)2024 Disney (C)2024 Disney/Pixar (C)2024 Disney. Baced on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. Roger Rabbit character(C)Disney/Amblin