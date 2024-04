◆工藤静香、誕生日を報告

【モデルプレス=2024/04/15】歌手の工藤静香が14日、自身のInstagramを更新し、54歳の誕生日を迎えたことを報告。これを受けて、長女のCocomiと次女のKoki,が祝福のメッセージを投稿した。この日、工藤は愛犬・ヒカルくんとの動画や写真を添えて「お花が咲き誇る4月生まれの皆様 お誕生日おめでとうございます。私も今日で54歳になりました。笑」と報告。祝福の声を受けて「皆さま!お祝いのメッセージを本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。

◆娘・Cocomi&Koki,も祝福

そして「去年流動食を食べさせていたヒカルに『ママの誕生日まで、居てね』と、話したのです」と振り返った工藤は、「家族のサポートもあり、今日ヒカルを抱きしめる事ができて、本当に嬉しかったです」とともに誕生日を迎えられた喜びをつづり、「そして夢は大きくと言いますが、今朝ヒカルと話し合いました。『来年の誕生日まで頑張る』そうです!笑笑」と新たな目標も宣言。最後には「4月生まれの皆様。学ぶ事だらけだなぁと感じる日々ですが、冷静な判断力を持ち、また一つ人として成長できる一年になりますように」と結んだ。さらに、同日長女CocomiもInstagramを更新し、工藤との2ショットとともに「本日主役の人。はっぴっぽー 54歳だってさ どこまでもギャルのままいっちゃって下さいな」と祝福。次女のKoki,も幼少期から現在までの親子写真を添えて「Happy Birthday マミー いつも支えてくれてありがとう いつも沢山の愛情を注いでくれてありがとう いつも優しさで包んでくれてありがとう」と感謝し、「世界一かっこよくて、優しくて、愛情深くて、強くてお茶目なマミー」「No matter what people say, you are the best mum in the world love you」と思いを伝えた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】