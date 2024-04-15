aiko、新曲「相思相愛」MV今夜プレミア公開
aikoの45枚目シングル「相思相愛」から表題曲「相思相愛」のMVが、本日4月15日20時よりaiko official YouTube Channelにてプレミア公開されることが決定した。
◆MVティザー
同曲は、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』の主題歌となっており、ティザーでは、滑走路の光が煌びやかに輝く伊丹空港の夜景や、千里川土手で撮影した至近距離の飛行機をaikoが見上げる迫力満点の映像が映し出されている。
配信情報
配信URL：https://aiko.lnk.to/soushisouai412
・ストリーミングキャンペーン
応募期間：4月12日(金)〜4月26日(金)23:59
応募フォーム： https://aiko.digle.tokyo/soushisouai/
45th Single「相思相愛」
予約：https://aiko.lnk.to/45thSG
■初回限定仕様盤A (CD＋Blu-ray)
品番：PCCA-15029
価格：3,850円(税込)
■初回限定仕様盤B(CD＋DVD)
品番：PCCA-15030
価格：3,850円(税込)
■通常仕様盤 (CD Only)
品番：PCCA-15031
価格：1,320円(税込)
※初回限定仕様盤：カラートレイ＆三方背ケース仕様
▲初回盤ジャケット
▲通常盤ジャケット
【CD収録内容】
01.相思相愛
02.まさか夢
03.あなたは優しい
04.相思相愛(instrumental)
【Blu-ray/DVD収録内容】
aiko Live Tour「Love Like Pop vol.23」
01.号泣中
02.荒れた唇は恋を失くす
03.ぶどうじゅーす
04.恋堕ちる時
05.あの子の夢
06.いつ逢えたら
07.蝶々結び
08.milk
09.ワンツースリー
10.のぼせ
11.KissHug
12.あかときリロード
13.58cm
14.シアワセ
15.気付かれないように
16.アップルパイ
17.あたしの向こう
18.ハナガサイタ
19.玄関のあとで
20.さらば!
21.メロンソーダ
特典映像：
・25th anniversary day behind the scenes
・2023 X’mas Live〜すべての夜director’s cut〜
・副音声:aiko Commentary
※「相思相愛」初回限定仕様盤
予約購入先着特典：パスステッカー
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