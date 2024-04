タカラトミーグループのトイメーカー「タカラトミーアーツ」から「ポケットモンスター」の新しいキッズアミューズメントマシンが登場!

タッチパネルを搭載した『ポケモンフレンダ』 が、2024年7月より全国のゲームセンターなどに順次設置されます☆

タカラトミーアーツ アミューズメントマシン『ポケモンフレンダ』

稼動予定時期:2024年7月

プレイ料金:100円(税込)+フレンダピック払い出し1枚100円(税込)/最大1プレイ600円(税込)

プレイ人数:1〜2人

マシンサイズ:幅 1237×奥行 846×高さ 1796mm

重さ:約210kg

フレンダピックサイズ:幅 38.9×高さ 62.9×厚み 4.2mm

プレイ時間:約8〜10分 ※プレイ状況によって異なります

製作:タカラトミーアーツ・マーベラス

販売:タカラトミー・マーベラス

シリーズ過去最大級となる、迫力の大画面で楽しめるタッチパネルも搭載した『ポケモンフレンダ』がタカラトミーアーツから登場。

大迫力の画面で没入感のあるバトルを楽しめるだけでなく、画面にタッチしながらポケモンとバトルしたり、捕まえたり、自分の直感と映像がリンクして楽しめるアクション体験ができるアミューズメントマシンです。

『ポケモンフレンダ』は、『ポケモンメザスタ』で人気の同時プレイが楽しめる“ツイン筐体”の特徴を受け継ぎながら、一部の画面をタッチパネル化することで、ゲームと現実のアクションの連動性がより高い体験が可能。

筐体一機に50インチモニターを2台搭載し、通常のシングルプレイ時でも迫力あるゲームが楽しめます。

さらに隣の席とのタッグプレイ(同時プレイ)が発生すると、画面に映し出される映像が隣と繋がり両画面いっぱいの映像で大迫力のバトルが繰り広げられます!

プレイヤーから見て手前にある画面がタッチパネルに対応。

画面に触れながらゲームを進めることができる操作の自由度が高まったことに加え、映像の動きと操作アクションとの一体感が感じられる直感的な遊びもできるようになりました。

捕まえたポケモンは「フレンダピック」になって出てくる

『ポケモンフレンダ』をプレイすることでゲットできる、手に持ちやすい小型の「フレンダピック」

表面には大きくポケモンのイラストが、裏面にはポケモンについての様々な情報がプリントされています。

表面の右下にはモンスターボールの刻印が入った凹凸ある仕様で、手に持って扇状に開いたときその部分を持つと重ねて開きやすいデザインになっています。

左:グレード2/右:グレード3

また、「フレンダピック」には「グレード2」〜「グレード5」までのレアリティがあるのもポイント。

左:グレード4 (トレジャーポケモン)/右:グレード5 (スーパートレジャーポケモン)

「スーパートレジャーポケモン」と呼ばれる「グレード5」の「フレンダピック」は特別な色の成型色に加え、迫力あるイラストが描かれた豪華仕様となっています!

タッチパネルとボタンで直感的な操作アクションが楽しめる

『ポケモンフレンダ』は3対3でポケモンバトルを行い、配出物である「フレンダピック」を集めていくゲームです。

タッチパネルやボタンを使った直感的な操作で進み、ポケモンと距離感がより近く感じるアクションが楽しめる仕様となっています。

100円を投入し、手持ちの「フレンダピック」をセットすると野生のポケモンとのバトルがスタート。

タッチパネル上に現れる味方のポケモンを直接タッチすることで攻撃するポケモンを選ぶことができ、わざを繰り出す際にボタン連打でダメージをアップさせたり、タッチパネルを操作することで様々なアクションを行うことができます。

バトルを進める中、野生のポケモンのゲットタイムが発生。

そのタイミングで100円を追加投入してボールを投げると、画面上の野生のポケモン3匹のうち必ず1匹以上が捕まり、捕まえたポケモンの中から1匹がフレンダピックとして筐体から配出されます。

バトルは基本的に3ターンとなりますが、伝説のポケモンや幻のポケモンといった強力なポケモンが登場する特別なバトルが続けて発生する可能性も!

『ポケモンメザスタ』のタグを一部使用できる企画などを予定

『ポケモンメザスタ』の配出物である「タグ」の一部を『ポケモンフレンダ』でもスキャン可能。

また『ポケモンメザスタ』専用の記録用媒体である「メモリータグ」を持っていると特典を得ることができます。

今後『ポケモンメザスタ』で遊んでいたプレイヤーも新筐体『ポケモンフレンダ』でより楽しめる企画などが実施される予定です。

シリーズ過去最大級の迫力の大画面で遊べる、タッチパネルも搭載したアミューズメントマシン。

全国のゲームセンターなどに2024年7月より順次設置される『ポケモンフレンダ』の紹介でした☆

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by T-ARTS and MARV

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※仕様・画像は開発中のものです。予告なく変更になる場合があります

