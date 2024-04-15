¡Ö#PR¡×¤¬É¬Í×¤Ê¶³¦Àþ¤Ï¤É¤³¡© º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¡×¤ÎÄêµÁ¤ò¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼ÂåÉ½¤¬ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Æ¥Þ¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢º£µ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤â¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£²¿¤È¤Ê¤¯¡Ö¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¹¹ð¡×¤ÈÍý²ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢X¡ÊTwitter¡Ë¾å¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¥Æ¥Þ¤À¡×¤È¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÃ¯¤¬¤É¤ó¤ÊÈ³Â§¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ä´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯10·î1Æü¤Ë·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢X¾å¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö#PR¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö#PR¡×¤ÈÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¤Èµ¿¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç²¿¤È¤Ê¤¯ÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¿ä¤·¤ÎºîÉÊ¤òÉÛ¶µ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢Ã¯¤«¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö#PR¡×¤òÉÕ¤±¤Æ²¿¤«¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÌ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Togetter¡Ê¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤½¤³¤Ç2023Ç¯10·î¡¢¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼ÂåÉ½¤ÎµÈÅÄ½ÓÌÀ¤¬¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃÓÅÄ¡¦À÷Ã«Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÀ÷Ã«Î´ÌÀÊÛ¸î»Î¡Ê@somerson29¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤µ¤¨ÆÉ¤á¤Ð¥¹¥Æ¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ä´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¥Ö¥í¥¬¡¼¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ±×¤Ê¡Öº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥Þ¹ÖºÂ¡×¡¢Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
ÊÛ¸î»Î¡¦À÷Ã«¤µ¤ó¡õÊÀ¼ÒÂåÉ½¡¦µÈÅÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¡×¤ÎÄêµÁ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤è¤¦
¤³¤ÎQ&A¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¥ÞË¡µ¬À©¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÍý²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°Æ·ï¤´¤È¤Ë¥¹¥Æ¥Þ¤«¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¡×¤ÎÄêµÁ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Þ¤È¤Ï¡Ö¹¹ð¼ç¤¬¼«¤é¤Î¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¡¢·ÊÉ½Ë¡¢¨¾å¡Ö°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ëÉ½¼¨¡×¤¬ÉÔÅöÉ½¼¨¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¡§¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉÔÅöÉ½¼¨¤ä²áÂç¤Ê·ÊÉÊÎà¤«¤é°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍø±×¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Î§¡£Àµ¼°¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÅö·ÊÉÊÎàµÚ¤ÓÉÔÅöÉ½¼¨ËÉ»ßË¡¡Ê¾¼ÏÂ37Ç¯Ë¡Î§Âè134¹æ¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎË¡Î§¡£
¥¹¥Æ¥Þ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×·ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È¼Ô¤¬¼«¸Ê¤Î¶¡µë¤¹¤ë¾¦ÉÊËô¤ÏÌòÌ³¤Î¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¦É½¼¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬Åö³ºÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É½¼¨¤ò¤¹¤ì¤Ð¥¹¥Æ¥Þ¤Ë³ºÅö¤·¡¢·ÊÉ½Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µ¬À©Åö¶É¤«¤é°ãÈ¿¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÊÉ½Ë¡¤Ç¤¤¤¦¡ÖÉ½¼¨¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¡ÖÉ½¼¨¡×¤È¤Ï¡¢·ÊÉ½Ë¡Âè2¾òÂè4¹à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¸ÜµÒ¤òÍ¶°ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¼«¸Ê¤Î¶¡µë¤¹¤ë¾¦ÉÊËô¤ÏÌòÌ³¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤ÎÆâÍÆËô¤Ï¼è°ú¾ò·ï¤½¤ÎÂ¾¤³¤ì¤é¤Î¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¦¹¹ð¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬»ØÄê¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÜµÒ¤òÍ¶°ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¹¹ð¤äÉ½¼¨Á´ÈÌ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¡ÖÉ½¼¨¡×¤ÎÄêµÁ¤Ï¾ÃÈñ¼ÔÄ£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉ½¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ëQ&A¡×¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ÊÉ½Ë¡¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¹¹ð¡×¤ÏÀ¤´Ö¤ÎÇ§¼±¤È°ã¤¦¡©
¤³¤ÎQ&A¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë
°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¹¥Æ¥Þ¤«¥¹¥Æ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢²¿¤ò´ð½à¤Ë¸«Ê¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤ÎËÜ¼Á¤òÆÍ¤¤¤¿¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï·ë¶É¡¢¡Ö¹¹ð¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤¹¡£ÀèÄø¤Î¥¹¥Æ¥Þ¤ÎÍ×·ï¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡Ö¡»ö¶È¼Ô¤¬¼«¸Ê¤Î¶¡µë¤¹¤ë¾¦ÉÊËô¤ÏÌòÌ³¤Î¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¦É½¼¨¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡»ö¶È¼Ô¤¬¼«¸Ê¤Î¶¡µë¤¹¤ë¾¦ÉÊËô¤ÏÌòÌ³¤Î¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¦É½¼¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬Åö³ºÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î
º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤Ï¡¢·ÊÉ½Ë¡¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤Î¾å¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á·ÊÉ½Ë¡¤ÎÏÈÆâ¤Ç¡Ö¹¹ð¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·ÊÉ½Ë¡¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÍ¥ÎÉ¸íÇ§É½¼¨¢¨¤äÍÍø¸íÇ§É½¼¨¢¨¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ÎÉ½¼¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸íÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òËÉ»ß¤¹¤ëË¡Î§¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ÊÉ½Ë¡¤ÎÉ½¼¨µ¬À©¤Ï¡¢É½¼¨ÆâÍÆ¤Îµ¬À©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é»ö¶È¼Ô¤¬¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¤ëÉ½¼¨ÆâÍÆ¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤ò»Ô¾ì¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ËÈóÆñ²ÄÇ½À¢¨¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Á¼ÃÖÌ¿Îá¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢·ÊÉ½Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ð¤È¤Ï¡ÖÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤â¤Î¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎºÛÈ½Îã¢¨¤âÆ±ÍÍ¤Î¹Í¤¨¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÊÉ½Ë¡¤Î¼ÂÌ³¤ËÄêÃå¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½à¢¨¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í¥ÎÉ¸íÇ§É½¼¨¡§¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤Î¤â¤Î¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¹Ô°Ù
¢¨ÍÍø¸íÇ§É½¼¨¡§¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼è°ú¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤Î¤â¤Î¤è¤êÍÍø¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¹Ô°Ù
¢¨ÈóÆñ²ÄÇ½À¡§Å¬Ë¡¤Ê¹Ô°Ù¤òÁªÂò¤Ç¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë½Ð¤¿ÀÕÇ¤
¢¨Åìµþ¹âÈ½Ê¿À®20Ç¯£µ·î23Æü¡ÊÊ¿À®19Ç¯¡Ê¹Ô¥±¡ËÂè£µ¹æ¡Ë
¢¨¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½à¡§¡Ö°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ëÉ½¼¨¡×¤Î±¿ÍÑ´ð½à
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¤½¤Î´ÑÅÀ¤Ç¹¹ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·ÊÉ½Ë¡¤Î¹Í¤¨¤È¡¢À¤´Ö¤Ç¤¤¤¦¹¹ð¤Î¹Í¤¨¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¼ã´³¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ÊÉ½Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ð¤È¤Ï¡Ö¡Ê»ö¶È¼Ô¤¬¡ËÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤´Ö¤Ç¤ÏÉ½¼¨ÆâÍÆ¤ò·è¤á¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹¹ð¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÃ¤Ë·ÊÉ½Ë¡¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤â¤Î¤È¤Ï¡¢É½¼¨¤ÎÀ¸À®²áÄø¤ò¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª»ö°Æ¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½à¤Ç¤âÎã¤¨¤Ð²¼µ¤Î»ö¹à¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¼Ô¤ÈÂè»°¼Ô¤È¤Î´Ö¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÂÖÍÍ¤äÆâÍÆ ¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢¥á¡¼¥ë¡¢¸ýÆ¬¡¢Á÷ÉÕ¾õÅù¤ÎÆâÍÆ¡Ë»ö¶È¼Ô¤¬Âè»°¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÂÐ²Á¤ÎÆâÍÆ¡¢¤½¤Î¼ç¤ÊÄó¶¡ÍýÍ³¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢ÀëÅÁ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ ¡Ë »ö¶È¼Ô¤ÈÂè»°¼Ô¤Î´Ø·¸À¤Î¾õ¶·¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢²áµî¤Ë»ö¶È¼Ô¤¬Âè»°¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐ²Á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢ ¤½¤Î´Ø·¸À¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢º£¸å¡¢ Âè»°¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐ²Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë´Ø·¸À¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÂ³¤¯¤Î¤«¡£ ¡Ë
¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÊÉ½Ë¡¤ÎÉ½¼¨¤ËÅö¤¿¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢³°·Á¾å¤ÎÉ½¼¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É½¼¨¤ÎÀ¸À®²áÄø¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤´Ö¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¼¨¤ÎÀ¸À®²áÄø¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢É½¼¨¤Î³°·Á¾åÃÎ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤âÀèÄø¿½¤·¾å¤²¤¿Ç§¼±¤Î¥º¥ì¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÆÃÄê¾¦ÉÊ¤ò´«¤á¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¡Ê¹¹ð¼ç¡Ë¤¬¡ÖÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ÊÉ½Ë¡¾å¡¢ËÜÍè¡Ö#PR¡×¤Ê¤ÉÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤¬¥¹¥Æ¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö#PR¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¤¢¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ÎÌäÂê¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢»ö¶È¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¼«¤é¡ÖÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ö#PR¡×¤Ê¤É¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢³°·Á¾å¾õ¤Ï¤¢¤¿¤«¤â»ö¶È¼Ô¤¬¼«¤éÂè»°¼Ô¤ËÉ½¼¨¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¹¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
X¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö#PR¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¤¿¤á¡¢¤½¤Î»ö¶È¼Ô¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦É½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë³°·Á¾å¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿Êý¤«¤é¹¹ð¼ç¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Îã¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤³¤½¤Þ¤µ¤ËÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ÊÉ½Ë¡¤ÎÈ³Â§¢¨¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï»ö¶È¼ç¡Ê¹¹ð¼ç¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢ËÜÍè¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ö#PR¡×¤òÉÕ¤±¤ë¤È»ö¶È¼ç¤¬º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ³Â§¡§¤Þ¤ººÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤ëÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢Åê¹Æ¼ç¤Ë¹¹ð¤ò°ÍÍê¤·¤¿»ö¶È¼ÔÌ¾¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡£Á¼ÃÖÌ¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢2Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ê¤É¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤´¼ÁÌä¤Î¡Ö¹¹ð¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢·ÊÉ½Ë¡¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢À¤´Ö¤¬¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹¹ð¤òÂª¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ê¤Î¤«°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤À¤±¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤´Ö¤Î¿Í¤¬¹¹ð¤È¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤¬X¤Ç¼«¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ö#PR¡×¤ÏÉ¬Í×¡©
¤³¤ÎQ&A¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹¹ð¤ËÅö¤¿¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ï¤¤¡£»ö¶È¼Ô¤¬¼«¤é¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤¦É½¼¨¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¼«¤é¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò·è¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ÊÉ½Ë¡¾å¤Î¹¹ð¡ÊÉ½¼¨¡Ë¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¶È¼Ô¤Î¹¹ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö#PR¡×¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢¡Ö#PR¡×¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¼«¤é¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ë·Á¤ÇX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤È°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ëÉ½¼¨¡×¤Î±¿ÍÑ´ð½à¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ö¶È¼Ô¼«¿È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢ÆÃÄê¤Î¾¦ÉÊËô¤ÏÌòÌ³¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤â´Þ¤à¡£¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¼¨¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡£¡×¤ÏÄÌ¾ï¡¢¡Ö»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀÎÆ¤Ç¤¢¤ëËô¤Ï¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö#PR¡×É½¼¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖX¾å¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µÒ´ÑÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ï¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆPR¤È½ñ¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£´ë¶ÈÌ¾¤Ê¤É¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤¤¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½à¾å¡¢»ö¶È¼Ô¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤âÅö³º»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸íÇ§¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢Åê¹Æ¾å¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤ä°ìÈÌ¾ÃÈñ¼ÔÅù¤ÎÂè»°¼Ô¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤¬Åö³ºÂè»°¼Ô¤Ë°ÍÍê¡¦»Ø¼¨¤ò¤·¤ÆÆÃÄê¤ÎÆâÍÆ¤ÎÉ½¼¨¤ò¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â»ö¶È¼Ô¤¬ºîÀ®¤·¡¢Âè»°¼Ô¤Ë²¿¤é¤Î°ÍÍê¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ï¡¢Åö³º»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀÎÆ¤ËÉ½¼¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½àÂè£³¡¦£²¡Ê£±¡Ë¥ª¡Ê¥¢¡Ë»²¾È¡Ë
X¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿´ë¶È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ò¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤é¡Ö#PR¡×¤ÏÉ¬Í×¡©
¤³¤ÎQ&A¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë
¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎã¤Ë¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£X¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿PR¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¤¹¤´¤¯È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤È¤Ï²¿¤é´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤òºî¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¤ÏÁ´Éô¤½¤Î´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÅê¹Æ¤ÇËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤È¤á¤òºî¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ´ë¶È¤«¤é¶âÁ¬¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤âÊÔ½¸¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿»ö¼Â¤â¤Ê¤¯°ìÀÚ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤µ¤Ã¤¤ÎÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡Ö#PR¡×¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤ª¤ê¡¢·ÊÉ½Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ð¤È¤Ï¡ÖÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤â¤Î¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤Ç¤Î¤½¤ÎÉ½¼¨¤ÎÆâÍÆ¤òÃ¯¤¬·è¤á¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤Þ¤È¤á¤òºî¤Ã¤¿°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊý¤¬·è¤á¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊý¤Ï´ë¶È¤È¤Ï²¿¤é´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤È¤á¤ò¹½À®¤¹¤ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤Ï´ë¶È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´ë¶È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤½¤Î¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤Ç¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë¤Ï²¿¤é´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊý¤¬·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¤¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÁ±°Õ¤Ç¤Þ¤È¤á¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Î¤Þ¤È¤á¤Ï¡¢·ÊÉ½Ë¡¾å¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖPR¡×¤ÎÉ½¼¨¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£ÈÜ¶á¤ÊÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬º£°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ìÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Þ¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¡©¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ½¼¨ÆâÍÆ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È»ä¤Ï²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢¤½¤Î°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼¾å¤Î¤Þ¤È¤á¤Ï°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·ÊÉ½Ë¡¤Î¹¹ð¡ÊÉ½¼¨¡Ë¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÜµÒ¤òÍ¶°ú¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö#PR¡×¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë»þ¡Ö#PR¡×¤Ï¤¤¤ë¡©
¤³¤ÎQ&A¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë
ºÇ¶áX¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡û¡û¤Î¢¤¢¤¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤È¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö#PR¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö#PR¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½µ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤·¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢X¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥Í¡¼¥à¤ä¤½¤ÎÅê¹ÆÆâ¤Ç¼«¤é¤½¤Î´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ë·Á¤ÇÌÀÎÆ¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ÊÉ½Ë¡¾å¡¢¡Ö#PR¡×É½¼¨¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤¬¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö¡ôPR¡×¤È¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏË¸¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ê¤é¡¢´Ø·¸À¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Åê¹ÆÆâ¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¥Í¡¼¥à¤ÇÌÀÎÆ¤Ë¡Ö¡»¡»¼Ò°÷¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢´ë¶È¤È¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸À¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Î¢¤Ç¤½¤Î´ë¶È¤«¤é»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¢þ¢þ¤µ¤ó¤Î¢¤¢¤¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀëÅÁ¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥Æ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤Î´ë¶È¤È»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤ª¤êÅê¹Æ¤·¤¿¿Í¤È¤Î´Ö¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÂÖ¤ò¸«¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¡ÖÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤«ÈÝ¤«È½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´»ØÅ¦¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤ÈÄÌ¾ï¡¢¡ÖÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥Æ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ¿Ì¾¤ÇÀëÅÁ¤·¤Á¤ã¥À¥á¡©
¤³¤ÎQ&A¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤¬¡¢´ë¶È¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¼«¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¤µ¡Á¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÄÌ¾ï¡¢¥¹¥Æ¥Þ¤ËÅö¤¿¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ»ö¶È¼Ô¤È½¾¶È°÷¤Ï¼çÂÎ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é½¾¶È°÷¤ÎÉ½¼¨¤¬¡¢ÅöÁ³¤ËË¡¿Í¤ÎÉ½¼¨¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½à¾å¡¢¡Ö»ö¶È¼Ô¤È°ìÄê¤Î´Ø·¸À¤òÍ¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤È°ìÂÎ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë½¾¶È°÷¤ä¡¢»ö¶È¼Ô¤Î»Ò²ñ¼ÒÅù¤Î½¾¶È°÷¤¬¹Ô¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤Î¾¦ÉÊËô¤ÏÌòÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¼¨¡×¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½àÂè£²¡¦£±¡Ê£±¡Ë¥¢¡Ë¡£
¡Ö°ìÂÎ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡×¤Ç°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£¼ÒÄ¹¤Ï²ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÂåÉ½¤Î¹Ô°Ù¤Ï²ñ¼Ò¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¼ÒÄ¹¤¬²ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤·¤Æ¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼ÒÄ¹¤¬¼«¤é¤Î¿ÈÊ¬¤òÈë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖPR¡×Åù¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ëÉ½¼¨¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë±þ¤¸¤¿È½ÃÇ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÒÄ¹°Ê³°¤Ë¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ç¥»¡¼¥ë¥¹¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢SNS¾å¤Ç¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾å¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ÎÌò³ä¤ò¤½¤Î¿Í¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ìÂÎ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë³ºÅö¤·¡¢¤½¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ìÆÀ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖPR¡×Åù¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ëÉ½¼¨¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Þ¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¡ÖPR¡×¤ä¡Ö¡û¡û¼Ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Æ¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤½¤Î¿Í¤¬¤½¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´Ø·¸À¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö#PR¡×¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤è¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö#PR¡×¤ÏÉ¬Í×¡©
¤³¤ÎQ&A¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë
¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¡Ö¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤¤¤«¤é¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¡¢PRÅùµºÜ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤·Á¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥Æ¥Þ¤Ç¤¹¤«¡© °ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åê¹Æ¶ÈÌ³¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á°Äó¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
ÀèÄø¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤ª¤ê¡¢·ÊÉ½Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ð¤È¤Ï¡ÖÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤â¤Î¤ò¤¤¤¤¡¢¤«¤Ä¡¢¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç½½ÇÄ°ìÍí¤²¤Ë²óÅú¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´»ØÅ¦¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¡¢¥¹¥Æ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³°ÑÂ÷ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¶ÈÌ³¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê°ÑÂ÷¸µ¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤¤¤«¤é¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ð¥º¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê°ÑÂ÷¸µ¡Ë¤¬·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¡Ö#PR¡×Åù¤ÎÉ½¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Þ¤ò´ÊÃ±¤Ë¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¡©
¤³¤ÎQ&A¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë
°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥Þ¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·ÊÉ½Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æ¥Þ¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤È¹¹ð¼ç¤Î´Ø·¸À¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤¬É½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«È½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âè»°¼Ô¤¬¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆÃ¤ËÍø³²´Ø·¸¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¿Í¤¬Ì®Íí¤â¤Ê¤¯ÆÃÄê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·»Ï¤á¤¿¤é²ø¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âµ»ö¹¹ð¤È¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÇº¤ß¤¬¡¢¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¤é¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¼¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡Öº£¤Ê¤éÄê´ü¹ØÆþ¤Ç£±²óÊ¬¤ªÆÀ¡×¤È¤¤¤¦É½¼¨¤È¶¦¤Ë¡¢¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤ËÈô¤Ö¥Ü¥¿¥ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¢¨¤Ç¤Ï¡©¤Ê¤É¤Èµ¿¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤ò¸«¤ëºÝ¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ð¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¶µ°é¢¨¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¹¹ð¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Î¸þ¾å¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹¹ð¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì¼ï¡£¡ÖÀ®²ÌÊó½··¿¹¹ð¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¢¨¾ÃÈñ¼Ô¶µ°é¡§¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼«Î©¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ÃÈñÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é
¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Æ¥Þ¤È»×¤ï¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡Ä
¤³¤ÎQ&A¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë
SNS¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Æ¥Þ¤È»×¤·¤Åê¹Æ¤ò¸«¤«¤±¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë²¿¤«¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÎÉ½¼¨ÂÐºö²Ý¤ØÏ¢Íí¤¹¤ë¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Þ»Ü¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡°ãÈ¿Èïµ¿¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥à¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤Ï»ØÄê¹ð¼¨¢¨¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤âÄ´ºº¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼Åù¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¢¨»ØÄê¹ð¼¨¡§Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÉÔÅöÉ½¼¨¤Î¤³¤È¡£
°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼Åù¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÁêÃÌ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡×¤ËÁêÃÌÆâÍÆ¤¬Î¯¤Þ¤ì¤ÐÎ¯¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢¸íÇ§¤ò¤·¤¿°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢X¾å¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Æ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¹¥Æ¥Þ¤À¤È·ùµ¿¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¤¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ö°Æ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ½¼¨¤¬¥¹¥Æ¥Þ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤«ÈÝ¤«¤ò¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤«¤éÊó½·¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆSNS¤ÇÀëÅÁ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï
¤³¤ÎQ&A¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë
´ë¶È¤«¤éÊó½·ÉÕ¤¤Ç¡ÖSNS¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö#PR¡×¡¢¡Ö¾¦ÉÊÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀÎÆ¤ËµºÜ¤·¡¢¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ðº£¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÊÉ½Ë¡¤ÎÉÔÅöÉ½¼¨¤Ï¥¹¥Æ¥Þ°Ê³°¤Ë¤âÍ¥ÎÉ¸íÇ§É½¼¨¡¦ÍÍø¸íÇ§É½¼¨Åù¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÅöÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤³¤Î·ò¹¯¿©ÉÊ¤ò°û¤ó¤À¤é³°·Á¾õÌÀ¤é¤«¤Ê¤Û¤É¥¦¥§¥¹¥È¼þ¤ê¤¬Áé¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ã±¤Ê¤ë·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ÏÉ¸ÜÖ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄÌ¾ï¡¢¡Ê¹¹ð¼ç¤¬¡ËÍ¥ÎÉ¸íÇ§É½¼¨¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö³°·Á¾õÌÀ¤é¤«¤Ê¤Û¤É¥¦¥§¥¹¥È¼þ¤ê¤¬Áé¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¹½Â¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ìôµ¡Ë¡¢¨¤Ë¤â°ãÈ¿¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÉ½¼¨¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¨Ìôµ¡Ë¡¡Ä°åÌôÉÊ¡¢°åÎÅµ¡´ïÅù¤ÎÉÊ¼Á¡¢Í¸úÀµÚ¤Ó°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¥Þ¤«¤É¤¦¤«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î¹¹ðµ¬À©¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹¹ðµ¬À©¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡£¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¼«±Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï»Å»öÊÁ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ËÉ½¼¨¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÎÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤Êý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤òÔÌÂ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤Æ¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¹¹ðÆâÍÆ¤Î¶ãÌ£¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡£
¤¤Á¤ó¤È¼«±Ò¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤À¤È´ë¶ÈÂ¦¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ»ö¤Ë¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤ë»þ¤ÏÁ´Éô¡Ö#PR¡×ÉÕ¤±¤Ê¤¤ã¥À¥á¡©
¤³¤ÎQ&A¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë
º£²ó¤Î¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤Ç±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Togetter¤Î¾ì¹ç¡¢ºî¤Ã¤¿¤Þ¤È¤á¤ËAmazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê°Ê²¼¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡Ë¢¨¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤È¤á¼«ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÂ¿¾¯¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤ËAmazon¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¤òºîÀ®¡¦¶¦Í¤Ç¤¡¢Å¬³ÊÈÎÇä¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Àè¤Û¤É¤ÎÎã¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ÎAmazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¼ç¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«È¯Åª¤Ë¥ê¥ó¥¯¤òËä¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¹ð¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏX¾å¤ÇÆÃÄê¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ÎAmazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Âç¤¤¯£²¼ïÎà¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Þ¤È¤á¤È¤ÏÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤Ã¤¿¤Þ¤È¤á¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÀè¤Û¤ÉÏÃ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢·ë¶É¤ÏÃ¯¤¬É½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÂÐ²Á¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ²Á¤Ï¡¢É½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤Î¹ÍÎ¸Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Î¤ß¤ÇÄ¾¤Á¤ËÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ÍÎ¸Í×ÁÇ¤â»ö°Æ¤Ë±þ¤¸¡¢¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤«¤é°Õ¸«¤òÊç¤ë¼êÂ³¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⚪︎¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½à¥Ñ¥Ö¥³¥á88¼ÁÌä
»ö¶È¼Ô¤«¤éÂè»°¼Ô¤ËÂÐ²Á¤ä·ÐºÑ¾å¤ÎÍø±×¤ÎÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Î¤ß¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖÅö³º»ö¶È¼Ô¤ÈÅö³ºÂè»°¼Ô¤È¤Î´Ö¤ËÅö³ºÂè»°¼Ô¤Î¼«¼çÅª¤Ê°Õ»×¤Ë¤è¤ëÉ½¼¨¤È¤ÏµÒ´ÑÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ÍÎ¸Í×ÁÇ¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë(¤Ä¤Þ¤ê¡¢Íø±×Äó¶¡ÈëÆ¿·¿¤ËÁêÅö¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¡×¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤êÆÀ¤ë)¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í½¸«²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±¿ÍÑ´ð½à¤ÇÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
⚪︎¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½à¥Ñ¥Ö¥³¥á88²óÅú
¸æÍý²ò¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£ËÜ¹ð¼¨¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÐ²Á¤ä·ÐºÑ¾å¤ÎÍø±×¤ÎÄó¶¡¤Ï¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Î¹ÍÎ¸Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¼«ÂÎÍ×·ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»Ý¡¢´û¤ËËÜ±¿ÍÑ´ð½à¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¹¹ð¼ç¤¬¡¢ËÜÍè¡¢²ÃÆþ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢´º¤¨¤Æ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¹¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¡¢É½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö#PR¡×Åù¤ÎÉ½¼¨¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¤½¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢É½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Îã³°Åª¤Ê¾ì¹ç¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Amazon ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï²ÃÆþ¼Ô¤¬Amazon¤Î½ÐÅ¹¼Ô¤ËÃÇ¤ê¤Ê¤¯¡¢¾¡¼ê¤Ë¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·ÁÂÖ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤·¤Þ¤¹¤È¡¢Amazon¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢É¬¤ºAmazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Amazon¤Ë¾¦ÉÊÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏAmazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤Î¥¢¥Õ¥£¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï½ÐÅ¹¼Ô¤ÎÃÇ¤ê¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¤¬Å½¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢»öÁ°»ö¸å¤ÎµöÂú¤Ê¤É¤â¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅÀ¡¢2022Ç¯¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö»ö¶È¼Ô¤¬¹Ö¤º¤Ù¤·ÊÉÊÎà¤ÎÄó¶¡µÚ¤ÓÉ½¼¨¤Î´ÉÍý¾å¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»Ø¿Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¹ð¼ç¤È¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤ÇÅö³ºÉ½¼¨¤Ë·¸¤ë¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬°ìÀÚ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹¹ð¼ç¤Ë¤è¤ë¹¹ð¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢¹¹ð¼ç¤¬É½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤Îã¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ½Ò¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½à¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¶È¼Ô¤ÈÅö³º¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤ÇÅö³ºÉ½¼¨¤Ë·¸¤ë¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ä¾ÀÜËô¤Ï´ÖÀÜÅª¤Ë°ìÀÚ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹¹ð¼ç¤Ë¤è¤ë¹¹ð¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ë¤¢¤ëÉ½¼¨¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡×¤Ë¤Ï¡Ö»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÎã¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤òÄê¤á¤ë²áÄø¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ñ¥Ö¥³¥á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¼µ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡¢²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥¹¥Æ¥Þ¸¡Æ¤²ñ¥Ñ¥Ö¥³¥á¼ÁÌä68ÊÇ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤ÆÂç¼ê¼è°ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÄó¶¡¼Ô¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Æ±»þ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹¹ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«ÈÝ¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹¹ð¤ò¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÁªÂò¸¢¤â¤Ê¤¯¡¢É½¼¨ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼êÃÊ¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤Î¤ÇÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹¹ð¤ò¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÁªÂò¸¢¤â¤Ê¤¯¡¢É½¼¨ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼êÃÊ¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤Î¤ÇÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢P.40 ¤Î¡Ö¡Ê¥¤¡Ë »ö¶È¼Ô¤¬¡ÖÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î»öÎã¤È¤·¤ÆÌÀµ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´¸¡Æ¤¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¥¹¥Æ¥Þ¸¡Æ¤²ñ¥Ñ¥Ö¥³¥á²óÅú68ÊÇ
Êó¹ð½ñ¡Ê°Æ¡Ë¤ËµºÜ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¶È¼Ô¤È¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤ÇÅö³ºÉ½¼¨¤Ë·¸¤ë¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ä¾ÀÜËô¤Ï´ÖÀÜÅª¤Ë°ìÀÚ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹¹ð¼ç¤Ë¤è¤ë¹¹ð¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂè»°¼Ô¤Î¼«¼çÅª¤Ê°Õ»×¤Ë¤è¤ëÉ½¼¨¤ÈµÒ´ÑÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Î¥¹¥Æ¥Þ¸¡Æ¤²ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ£»öÌ³¶ÉÀâÌÀ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈÎÇä¼Ô¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤¹¤ë¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÈÈÎÇä¼Ô¤È¤¬»öÁ°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÈÎÇä¼Ô¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëSNSÅê¹Æ¡×¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¶È¼Ô¤È¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤ÇÅö³ºÉ½¼¨¤Ë·¸¤ë¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬°ìÀÚ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹¹ð¼ç¤Ë¤è¤ë¹¹ð¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂè£·²ó¥¹¥Æ¥Þ¸¡Æ¤²ñ»ñÎÁ£²¤Î£²ÊÇ¡Ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Þ¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤Ï¡Ö²Á³ÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥Õ¥ê¥¨¥¤¥È¥µ¥¤¥È·¿¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤Î²Á³ÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£»öÌ³¶É¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È¼Ô¤¬¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ¤¤¤¿É½¼¨¡ÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¼¨Åù¤â´Þ¤à¡Ë¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¡¢Åö³º»ö¶È¼Ô¤Î¾¦ÉÊËô¤ÏÌòÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É½¼¨¤ò¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤È¤Ê¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¶È¼Ô¤È¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤ÇÅö³ºÉ½¼¨¤Ë·¸¤ë¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬°ìÀÚ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹¹ð¼ç¤Ë¤è¤ë¹¹ð¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÀâÌÀ»ñÎÁ¤ÎÃæ¤ÇÌÀ¼¨¡ÊÆ±»ñÎÁ£²¤Î£³ÊÇ¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Þ±¿ÍÑ´ð½à¤Ë¤Ï¡¢¾åµ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¼ñ»Ý¤Î²óÅú¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Þ¥Ñ¥Ö¥³¥á²óÅú130¤Ë¤â¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖAmazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢#PR¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¥¹¥Æ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¸í²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤À¤«¤é¥¹¥Æ¥Þ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Âçîí¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿µÄÏÀ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ÂÂÖ¤ò¸«¤¿¾å¤Ç¡ÖÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ÊÉ½Ë¡¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÀèÄø¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥¢¥Õ¥£¥¨¥¤¥È¹¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢É½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö#PR¡×Åù¤ÎÉ½¼¨¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö»ö¶È¼Ô¤ÈÅö³º¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤ÇÅö³ºÉ½¼¨¤Ë·¸¤ë¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ä¾ÀÜËô¤Ï´ÖÀÜÅª¤Ë°ìÀÚ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹¹ð¼ç¤Ë¤è¤ë¹¹ð¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ë¤¢¤ëÉ½¼¨¡×¤È¤¤¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»ö¶È¼Ô¤¬É½¼¨ÆâÍÆ¤ò·èÄê¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï³°·Á¾åÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¸í²ò¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç¡¢Ç¤°Õ¤Ë¡Ö¡ôPR¡×¤ä¡Ö¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Åù¤ÎµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¸¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¤òÉÕ¤±¤¿¿Í¤È¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Î´Ø·¸À¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢½ÐÅ¹¼ÔÅù¤È°ìÀÚ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ë¶È¤È²¿¤é´Ø·¸¤Ê¤¯É½¼¨ÆâÍÆ¤ò·è¤á¤¿¾å¤Ç¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¡¼ê¤ËAmazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¤òÀ¸À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¡Ê½ÐÅ¹¼ÔÅù¡Ë¤¬É½¼¨ÆâÍÆ¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ï¤Ê¤êÆñ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¤é°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤É½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÕÇ¤¤òÉé¤¨¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Àè¤Î¥¹¥Æ¥Þ¸¡Æ¤²ñ¥Ñ¥Ö¥³¥á¤Î¤È¤ª¤êº¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë´ÝÅê¤²¡ÊÇò»æ°ÑÇ¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¶È¼Ô¤¬É½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤ò¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤È¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¼¨¤ÎÀ¸À®²áÄø¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¼Â¤Ï¹¹ð¼ç¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×Åù¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÉ½¼¨¤Ï»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢PRÉ½¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ÂÂÖ¤ò¸«¤¿¾å¤Ç¡ÖÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¬À©¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2023Ç¯10·î»Ü¹Ô¡Ë¡Ë¡£
¡ÚÊÔ½¸¸åµ¡Ûº£²óTogetter¤¬¥¹¥Æ¥Þµ¬À©´ØÏ¢¤Îµ»ö¤òºî¤Ã¤¿ÍýÍ³
Á°ÊÔµ»ö¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢º£²ó¤É¤¦¤·¤ÆTogetter¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥¹¥Æ¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ËÁÆ¬¤ÇÏÃ¤·¤¿¡ÖTogetter¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£Togetter¤ÏX¡ÊTwitter¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥È¡Ê¥Ä¥¤¡¼¥È¡Ë¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«Í³¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢Ë¡Î§¾å¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö¡ôPR¡×¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤¿¤Þ¤È¤á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Togetter¤Ë¤â¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î°ÍÍê¤Ë¤è¤ë¹¹ð¤Þ¤È¤á¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥Ú¡¼¥¸¾åÉô¤Ë¡ÖPR¡×¤ä¡ÖÄó¶¡¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÆ±¤¸¥µ¡¼¥Ó¥¹Æâ¤Ë¡¢Togetter¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¹¹ð¤Þ¤È¤á¤È¡¢Togetter¤ÈÁ´¤¯Íø³²´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÆÈ¼«¤Ë¡ÖPR¡×¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤È¤á¤¬Ê»Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¤É¤Á¤é¤â¡Ö¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼¼Ò¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¹¹ð¤Þ¤È¤á¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤·¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¸í²ò¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¼ÒÆâ¤ÇÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ½¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹¹ð¼ç¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Þ¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÍè¤ÏÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¡Ö#PR¡×¤òÉÕ¤±¤ë¤È¹¹ð¼ç¤¬º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÊÔµ»ö¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¹¥Æ¥ÞË¡µ¬À©¤ËÂÐ¤·Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Âç¤¤Ê²èÁü¤ä´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é