WILYWNKAが、4thアルバム『90s Baby』を5月8日(水)にリリースすることを発表。同アルバムカバーとトラックリストを公開した。関連記事: Awich、日本のヒップホップ史に残したマイルストーン 渡辺志保が考察 前作『COUNTER』より約2年ぶりとなる本作は、ボリュームたっぷりの全16曲を収録。すでにリリースされて話題となっているシングル「Excuse Me」や「PUSH 'N' PUSH」、森山直太朗の名曲「さくら(独唱)」をサンプリングした「SAKURA」はもちろんのこと、現在のヒップホップシーンを彩る\ellow Bucksやguca owl、盟友VIGORMANやYoung Cocoが参加した楽曲、さらにはレジェンドラッパーRYUZOが7年ぶりにヴァースをスピットした楽曲等を収録。プロデュースはDJ UPPERCUTとオーストラリアを拠点に活躍するTaka Perryが大半を手掛け、その他にもBACHLOGICやENDRUN、ギタリストの山岸竜之介等が参加している。アートワークは水谷慎吾(Mizutani&Co.,ltd.)が担当。また本作はデジタル配信以外にカセットテープとCDでの発売も決定しており、現在カセットテーププレーヤーと共に予約受付中。

<リリース情報>Artwork by Shingo Mizutani (Mizutani&Co.,ltd.)WILYWNKA『90s Baby』レーベル:1% | ONEPERCENT2024年5月8日(水)Digital / CD / Cassette Tape Releasehttps://bit.ly/wilywnkamerch=収録曲=1. I am feat. RYUZO (Produced by DJ UPPERCUT)2. INTRO feat.Young Coco (Produced by DJ UPPERCUT)3. PUSH 'N' PUSH (Produced by DJ UPPERCUT)4. Excuse Me (Produced by Taka Perry)5. 90's Baby (Produced by DJ UPPERCUT)6. Gorgeous feat. \ellow Bucks & Nephew (Produced by Taka Perry)7. Oh Girl feat. guca owl (Produced by BACHLOGIC)8. What!? (Produced by Taka Perry)9. Good Motherfxxker (Produced by DJ UPPERCUT)10. メッチャ楽Shit (Produced by Yung Nick)11. Living In This World (Produced by Ryunosuke Yamagishi)12. I Mean (Produced by ENDRUN)13. SAKURA (Produced by DJ UPPERCUT)14. 待機中 PM10:45 (Produced by Slow Jamz)15. Dying Love (Produced by Taka Perry)16. RICHMAN feat. VIGORMAN (Produced by Taka Perry)Instagram https://www.instagram.com/wilywnka/X https://twitter.com/wilywnka_YouTube https://www.youtube.com/c/wilywnkaTikTok https://www.tiktok.com/@wilywnka__FC https://bit.ly/WILYWNKAKIDS