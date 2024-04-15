毎週土曜よる7時56分より日本テレビ系にて放送、有働由美子と松下洸平がお送りする新音楽番組「with MUSIC」。次回、4月20日（土）よる7時〜は「with MUSIC」2時間生放送SPを放送。

出演は、INI、[Alexandros]、生田絵梨花、WEST.、Aぇ! group、SUPER BEAVER、NARITA THOMAS SIMPSON、FRUITS ZIPPER、マルシィ、山崎育三郎（※五十音順）。歌唱楽曲や見どころを紹介！

人気映画「東京リベンジャーズ」の主題歌を書き下ろしたことが大きな話題を呼び、昨年から今年にかけて約120,000人を動員したツアーを実施し、今最も注目を集めるロックバンド SUPER BEAVERは、大ヒット曲「「名前を呼ぶよ」と最新曲「切望」を披露！メンバーが自身のルーツを辿るロケ企画も。

来年でリリースから10年の節目を迎える代表曲「ワタリドリ」がBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破している大人気バンド [Alexandros]は、新曲「アフタースクール」（テレビ初披露）と、「ワタリドリ」2曲を披露！

CDデビュー10周年を迎え、メンバー全員がバラエティ番組やドラマ、舞台など多方面で活躍している人気グループ WEST.が出演！

Aぇ! groupは来月15日のメジャーデビューを発表後、初のテレビ歌唱。デビュー曲をテレビ初披露！

2007年に大人気ミュージカル「レ・ミゼラブル」で本格デビューし、ミュージカル俳優だけに留まらずドラマやバラエティ番組の司会など多方面で活躍する山崎育三郎が歌唱！

乃木坂46の1期メンバーとして2012年にCDデビューし、卒業後も数々のミュージカル出演を果たすなど圧巻の歌唱力で人気を誇る生田絵梨花が歌唱！

Rockon Social Clubのメンバーとして活躍する成田昭次、寺岡呼人、青山英樹の3人から成るバンド NARITA THOMAS SIMPSONは、日本テレビ初パフォーマンス！

心に響くラブソングを歌うバンドとして若者を中心に絶大な人気を誇る3ピースバンド マルシィがパフォーマンス！

昨年『日本レコード大賞』で最優秀新人賞を受賞し、セカンドシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokの再生回数9億回以上を記録したFRUITS ZIPPERが出演！

人気サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」の視聴者投票で選ばれた11人で結成。2021年にメジャーデビューを果たしシングル4作連続初週売上50万超え、ハイクオリティーなダンスとボーカルで人気を集めるINIがパフォーマンス！

＜出演者＞

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

アーティスト：INI、[Alexandros]、生田絵梨花、WEST.、Aぇ! group、SUPER BEAVER、NARITA THOMAS SIMPSON、FRUITS ZIPPER、マルシィ、山崎育三郎 ※五十音順

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