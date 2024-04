ASPが、グループ初となる47都道府県ツアー『ASP complementation plan B』を開催する。

同ツアーは、10月8日に日本武道館で開催される『We are in BUDOKAN ‟The floor is all ours!!”』のチケットを所持していれば、47都道府県で開催される全ての公演に無料で入場可能となっている。

なお、現在開催中のZeppツアー『MARCH with ROGUES to BUDOKAN』も武道館チケットを持っていれば無料で入場できるツアーとなっており、2024年ASPが実施するワンマンライブは日本武道館公演を除き、全てフリーライブとなった。

また、47都道府県ツアーが解禁された『MARCH with ROGUES to BUDOKAN』Zepp Nagoya公演の映像は、ニコニコ生放送で5月14日23時59分まで無料視聴可能となっている。47都道府県ツアーの入場方法の詳細は後日発表予定。

(文=リアルサウンド編集部)