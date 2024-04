¥Í¥¿¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ª Í½Ìóº¤Æñ¤Ê¼÷»ÊÅ¹¤¬Î©¤Á¿©¤¤¼÷»ÊÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÅìµþ¡¦ÂçÌç¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は食べログ 寿司 TOKYO 百名店にも選ばれた浜松町の人気寿司店が新たにオープンした立ち食い寿司の店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

立喰い鮨 浩也(東京・大門)

2024年3月8日「立喰い鮨 浩也」が大門に開店しました。予約困難店で知られる「鮨 浩也」がオープンしたハイクオリティな立ち食い寿司店です。

店舗外観 写真:お店から

「鮨 浩也」の大将、本橋 拓也さんは日本橋にある創業130年以上の老舗江戸前寿司店にて寿司職人の修業をスタート。その後、日本料理店などで研鑽を積み、銀座に本店がある寿司店のシンガポール支店で腕を振るいます。帰国後、満を持して2020年、浜松町に「鮨 浩也」をオープンしました。

寿司や日本料理店で磨いた技が光る寿司 写真:お店から

和の洗練された空間でいただけるのは、熟練した技術で素材のおいしさを引き出した、創意工夫あふれる寿司やつまみ。器にもこだわったビジュアルも美しい寿司は、たちまち美食家たちの心をつかみ、「食べログ 寿司 TOKYO 百名店」に選出され、予約困難な店として知られるようになります。

店舗内観 写真:お店から

そんな素材にこだわり抜く高級寿司店の味を、手頃な価格でカジュアルに楽しんでもらおうとオープンしたのが「立喰い鮨 浩也」です。

場所は都営地下鉄大門駅のほど近く。紺地に店名を白抜きした粋なのれんが目印。清々しい木のカウンターや違い棚、丸窓などが伝統的な日本家屋を思わせ、大人が落ち着ける空間になっています。席は9名とこぢんまり。予約できますが、飛び込みでも対応可能とのこと。ぶらりと訪れて、おいしい寿司が楽しめるのもうれしいですね。

「厳選7貫セット」5,500円 写真:お店から

立ち食いというカジュアルなスタイルながら、毎朝市場に足を運び、確かな目利きで厳選した旬の素材を使うなど「鮨 浩也」ならではのクオリティはそのまま。米、酢、ネタのすべてにこだわった寿司を楽しむことができます。メニューはおまかせも用意されていますが、アラカルトで好きなネタを自由に注文することができます。今日はどのネタを食べようかと迷うのも楽しいですね。

断面萌えの「鮪ミルフィーユ巻」はSNSでも話題 写真:お店から

おすすめは「厳選7貫セット」。その日、一番おいしいネタをセットにしたメニューで、「浩也」自慢の寿司を堪能できます。オープン記念で登場した「鮪ミルフィーユ巻」は煮切り醤油に漬け込んだマグロを目の前で切り分け、ミルフィーユ状に重ね、太巻きにしたもの。赤身、中トロなどのマグロの大きな塊を串刺しにし、シュラスコのように目の前で切り分けるパフォーマンスは、歓声が上がること間違いなしです。

日本酒と寿司のマリアージュも楽しめます 出典:自称独り者グルメさん

寿司と相性がぴったり合う日本酒などのドリンクも充実。日本酒は唎酒師が監修した約30種類がラインアップされています。

リーズナブルな価格で高級店クオリティの寿司がいただけるとあって、早くも人気を集めています。予約困難になる前に訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

まるでシュラスコのようにマグロをカットして作る「鮪ミルフィーユ巻」 出典:自称独り者グルメさん

『この日いただきましたのは、税込5,500円のおまかせ7種。

|罎箸

まずは静岡県下田産延縄148.8kg、キタニ水産の鮪、中とろからスタート。

脂ノリノリで、赤酢のシャリとの織り成す味わいを美味しくいただきました

⊃紳

白身の上品な旨味を楽しませていただきました

H僧昆布〆

帆立の昆布〆は珍しいなと思いつつ、美味しくいただきました

いい錣

小さな身に蓄えた脂、美味しいですね

ダ嵜

美しい赤身、ほんのりとした酸味を楽しませていただきました

小肌

独特なフォルムの小肌、絶妙な〆加減で美味でございました

Д潺襯侫ーユ巻

鮪のとろや赤身を鉄串に刺し、シュラスコの肉のようにそぎ落とし、それを巻物にするというスペシャリテ これはテンションが上がる、間違いのない美味しさが広がりました』(自称独り者グルメさん)

大トロ 出典:たべえさん

『本日の「厳選7貫」は大とろ 蛇腹、たい 八丈島のレモンと塩で、こはだ 緩い〆加減

普段は中とろだそうですが、この日は特別に大とろだそうです。

こはだは皮目を内側に身を表側にした変わった握り方でしたが、スタッフさん曰く、小肌の身の甘さ柔らかさを感じて欲しいそうです。

ホタテの昆布締め、5日程寝かせた天然しまあじ、まぐろ 漬け、鮪ミルフィーユ巻。

ご飯は赤酢ですが食べ易いと感じました。種とのバランスも良かったです』(たべえさん)

<店舗情報>◆立喰い鮨 浩也住所 : 東京都港区芝大門1-4-4TEL : 050-5593-1572

※価格はすべて税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

The post ネタのクオリティはそのまま! 予約困難な寿司店が立ち食い寿司店をオープン(東京・大門) first appeared on 食べログマガジン.