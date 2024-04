◆ATEEZ、シックな衣装で「CUT」表紙に初登場

【モデルプレス=2024/04/15】8人組ボーイズグループ・ATEEZ(エイティーズ)が、19日に発売される雑誌『CUT』5月号の表紙に初登場。日本3rdシングル「NOT OKAY」の裏エピソードや、ソロ曲への想いを明かした。2018年に韓国でデビューし、2023年12月にリリースされた2ndフルアルバム「THE WORLD EP.FIN:WILL」が、米・Billboardのメインチャート「Billboard 200」にて1位、英・オフィシャルアルバムチャートにて2位を獲得し、世界2大音楽チャートを席巻するなど、グローバルな人気を誇るATEEZ。また現在彼ら自身が出演しているCMのソングとしてもオンエア中の日本3rdシングル「NOT OKAY」が出荷枚数35万枚を記録するなど、日本でも大きな活躍を遂げている。

◆ATEEZ、ファンへの思い明かす

今回、撮影&インタビューは2月の来日中に敢行され、スタジオでは和気あいあいとした雰囲気の中で撮影が行われた。ブルー&ブラックを基調とした衣装に身を包み、シックで魅力的な表情を見せた彼らの集合カットはもちろん、ユニットやソロカットまで見応えのある完全撮り下ろしフォトが掲載される。2組に分かれての座談会インタビューでは、2月に開催された「2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT:WILL TO POWER] IN JAPAN」の感想や制作過程、2023年12月にリリースされた「THE WORLD EP.FIN:WILL」にて初公開となったユニット・ソロ曲への挑戦心を明かした。さらに、JAPAN 3rd SINGLE「NOT OKAY」の裏エピソードやこれからのATEEZ、そしてATINY(ファンの名称)への熱い思いなど、メンバー1人1人が本音を語った内容たっぷりの特集になっている。