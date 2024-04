ハワイの朝食を中心にカフェメニューやアメリカンメニューが楽しめる「Eggs ’n Things」から、人気のスーパーフード「アサイー」を使ったメニューが期間限定で登場!

クリームとソースをたっぷりかけた「アサイーパンケーキ」と、栄養価が優れたアサイーを様々な種類で楽しめる3種類の「アサイーボウル」が販売されます☆

Eggs ’n Things「アサイーパンケーキ」「アサイーボウル」

販売期間:2024年4月18日(木)〜6月2日(日)

販売店舗:Eggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee 国内全店舗

ハワイの朝食メニューなどが楽しめる「Eggs ’n Things」とカフェスタイルの「Eggs ’n Things Coffee」に、「アサイーパンケーキ」と3種類の「アサイーボウル」が期間限定で登場!

人気急上昇で品薄になっているスーパーフード 「アサイー」が、「Eggs ‘n Things」ではクリームとソースをたっぷりかけた「アサイーパンケーキ」になりました。

爽やかなアサイーアイスやミックスベリーと一緒に楽しめます。

また、人気の「アサイーボウル」からは新しいバリエーションが登場。

彩り豊かなフレッシュフルーツを加えた「フルーツ」や、甘みと酸味を同時に楽しめる「フルーツ&チョコ」、アサイーとの相性が良い「ミックスベリー」の3種類です。

栄養価が優れたアサイーを様々なメニューで味わえます☆

アサイーパンケーキ

価格:イートイン 1,958円(税込)/テイクアウト 1,404円(税込)

ハワイで人気のスーパーフード “アサイー”のパンケーキ!

たっぷりのソースをかけたパンケーキには、グラノーラをトッピング。

アサイーと相性の良いバナナ・ミックスベリーと一緒に楽しめます。

たっぷりのクリームや爽やかなアサイーアイスも添えられた、満足感のある一品です。

アサイーボウル 〜フルーツ〜

価格:1,738円(税込)

彩り豊かなフレッシュフルーツがトッピングされた、アサイーボウルです。

たっぷりフルーツで、心も体も満たされます☆

※テイクアウト不可

アサイーボウル 〜フルーツ&チョコ〜

価格:1,705円(税込)

フルーツにチョコレートチップを加えたアサイーボウルも登場!

甘みと酸味のバランスがクセになる一品です。

※テイクアウト不可

アサイーボウル 〜ミックスベリー〜

価格:1,705円(税込)

アサイーとの相性抜群なミックスベリーを盛りつけた一品。

バナナやオレンジ、ココナッツなど様々な味わいを楽しめます。

ベリー好きな方におすすめです☆

※テイクアウト不可

アサイーバナナヨーグルト

価格:イートイン 792円(税込)/テイクアウト 777円(税込)

アサイーを使ったドリンクも登場!

アサイーとバナナ、ヨーグルトが体を目覚めさせてくれそうな、爽やかな1杯です。

スーパーフード「アサイー」を使用した、期間限定の「アサイーパンケーキ」と3種類の「アサイーボウル」

2024年4月18日(木)から6月2日(日)までの期間限定で販売される、Eggs ’n Things「アサイーパンケーキ」「アサイーボウル」の紹介でした☆

※1日の販売数に限りがあります。仕入状況により、販売を中断・中止する場合があります

