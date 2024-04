「BOYS PLANET」出身の日本人グループTOZ、5月24日にファンコンサート開催決定！

男性人気アイドルグループTOZが5月24日(金)、カルッツかわさきで「2024 TOZ 1st FANCON in JAPAN 」というタイトルを掲げ、ファンコンサートを開催する。今回のファンコンでは彼らの2枚目のミニアルバムである「TO My new friends」の発売と共に、TOZの新しい物語が繰り広げられることとなる。「BOYS PLANET」出身の日本アイドルグループTOZは、ファンたちの温かい歓迎と情熱的な応援に包まれ、昨年10月と11月に大阪・東京で開かれた初のファンミーティングを成功裏に収めた。そして今回、2回目となる半年ぶりのファンとの再会を前に、日本活動ヘの本格的な始動を示唆している。

「TO my new friends」は韓国で発売された、TOZ初の正規デビューアルバムであり、彼らがこれから展開していく物語の1ページ目を飾ることとなる。このアルバムはTOZのアイデンティティが至る所に盛り込まれている上、10代〜20代前半の青春時代の感情と、その物語をメンバーの歌声で紐解いている。今回のファンコンはファンと初めて会った時の思い出を振り返ると共に、TOZとファンの絆をより深くする機会になるであろうと注目を集めており、ファンはTOZにしかない魅力と華麗なステージを堪能できることが期待されている。TOZのファンコンに関する詳しい情報や、チケットの先行予約は、公式ホームページまたはSNSで確認することができる。

■公演情報

「2024 TOZ 1st FANCON in JAPAN <TO U>」

公演日時:2024年5月24日(金)

DAY 13:30開場 / 14:30開演

NIGHT 17:30開場 / 18:30開演

公演会場:カルッツかわさき



「2024 TOZ 1st FANCON in JAPAN <TO U>」詳細ページはこちら



チケット料金:11,000円(税込)

参加者全員特典:公演終了後、TOZ全メンバーとの「全員ハイタッチ会」



<チケット販売スケジュール>

〇FC先行販売 抽選受付

申込期間:2024年4月15日(月)12:00〜4月21日(日)23:59まで

抽選結果確認および入金期間:2024年4月23日(火)15:00〜4月28日(日)23:00まで



〇一般販売

2024年5月1日(水)から各プレイガイドにて販売開始予定

※チケット会社、販売ページリンク等は、随時公式ホームページ・SNSでお知らせ予定



主催:YY Entertainment

企画・制作:株式会社METANOIA



■関連サイト

TOZ公式ファンクラブ