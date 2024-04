【ヴィレッジヴァンガード:「お昼寝コミックブランケット」プレゼントキャンペーン】4月15日~4月19日9時まで

ヴィレッジヴァンガードは、同社公式Xアカウントにて「お昼寝コミックブランケット」プレゼントキャンペーンを4月15日より実施している。応募期間は4月19日9時まで。

本キャンペーンは同社が5月中旬-下旬に発売を予定している「お昼寝コミックブランケット」が抽選で1名に当たるプレゼント企画。応募方法はヴィレッジヴァンガード公式Xアカウントをフォローし、該当投稿をリポストすることで応募できる。

「お昼寝コミックブランケット」はマンガのコマをイメージしたブランケットとなっており、赤ちゃんが寝ることでショートストーリーを彷彿とさせるデザインとなっている。

(C) Village Vanguard, Inc. / TEAM★LAB Inc. 2024