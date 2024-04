人気ゲーム『マインクラフト』ハリウッド実写映画版の撮影がが完了したようだ。主演を務めたジェイソン・モモアが自身のInstagramで報告している。

“マイクラ”の略称で親しまれる『マインクラフト』は、フィールド上で建築物を作ったり、サバイバル生活を極めたりと、特定の目的なく自由な行動を楽しめるゲーム。プログラミングなどに応用できる教育向けバージョンも学校授業で取り入れられている。販売本数は3億本を超え、“世界で最も売れたゲーム”としての認知度も抜群だ。

初となるこのハリウッド実写版では、『アクアマン』シリーズで知られる豪傑ジェイソン・モモアが主演。名優ジャック・ブラックや、「ウェンズデー」(2022)イーニッド役でブレイクしたエマ・マイヤーズ、『ゴーストバスターズ』(2016)のケイト・マッキノン、「ピースメイカー」(2022-)ダニエル・ブルックスらが出演。監督は『ナポレオン・ダイナマイト 』(2004)や『ナチョ・リブレ 覆面の神様』(2006)などコメディを得意とするジャレッド・ヘスだ。

モモアはこの撮影を大いに楽しんだ様子。共演者たちとの写真と共に、「信じられないような映画体験で、俺の人生でマジで最高の時間だった」とコメント。撮影地ニュージーランドについては「笑いすぎた。この国が大好き」と愛を贈っている。主要撮影は2024年1月より行われていた。

この投稿をInstagramで見る

特にストーリーのないゲーム版を、この実写版ではどのように脚色するのか。映画『Minecraft(原題)』は2025年4月4日より米公開。

ちなみにジェイソン・モモアは、2024年5月の大阪コミコンにて来日予定。『マインクラフト』撮影も無事終えて、心置きなく大阪を楽しんでほしい。

The post first appeared on .