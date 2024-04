『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)発、平和を維持するためなら激しい暴力を厭わないが、繊細な面も持つピースメイカーを主人公にしたDCドラマ「ピースメイカー」。新DCユニバース(DCU)でカムバックするこのシーズン2の撮影がスタートし、早くもカメラが回り始めたことがわかった。

新DCUをピーター・サフランとともに率いるジェームズ・ガンが自身のを更新し、『ザ・スーサイド・スクワッド』でブラッドスポート(イドリス・エルバ)に、「トイレの便座みたい」とからかわれていたピースメイカーのヘルメット画像を投稿。ジョン・シナが被ったヘルメットの後頭部には、その写真をスマホで撮影しているガンの姿がバッチリ写っており、「Day 1 S2.(シーズン2の初日)」とシンプルにコメントを添えて撮影開始を報告している。

2024年3月中旬、『ザ・スーサイド・スクワッド』に続いて「ピースメイカー」シーズン1でエミリア・ハーコート役を演じたジェニファー・ホランドが、シーズン2の撮影が「今年の夏に始まる」と。その情報を認めたガンが、新DCU第1作となる映画『スーパーマン(原題)』と同時進行で撮影する予定だと明かしていたが、2024年夏よりも早いスタートとなったようだ。ガンはシーズン2で全エピソードの脚本を執筆したが、全話でメガホンは取る予定はなく、複数話のみになるとも言及していた。

シーズン2にはピースメイカー役のジョン・シナ、エミリア・ハーコート役のホランドをはじめ、レオタ・アデバヨ役のダニエル・ブルックス、ジョン・エコノモス役のスティーヴ・エイジーが続投。現時点でシーズン2のプロットなどに関する詳細は不明だが、ガンによると、ユニバースが変わって混乱をきたす心配はないとのこと。シーズン1からスムーズに移行することを約束していた。

