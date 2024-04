【「月刊コロコロコミック」5月号】4月15日 発売価格:770円

小学館は、エンタメ雑誌「月刊コロコロコミック」5月号を、4月15日に発売する。価格は770円。

本書籍では、付録として「BEYBLADE X」のコロコロ特別色「ドランバスター メタルコート:レッドが当たる銀はがし」の他、「デュエル・マスターズ」から「王道篇」のコロコロデッキ「超霊の邪魂(ハイパー・アビスベル)」(40枚)とプレイマットが封入されている。

また、映画「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」公開中の「名探偵コナン」と「運命の巻戻士」がコラボしており、「コロコロインタラクティブコミック第4弾」として、コラボゲーム「運命の名探偵」が遊べる。

他にも、「ポケモンカードゲーム」の最新拡張パックが100名に当たる銀はがしや、TVアニメ「ポケットモンスター」新章突入記念「黒いレックウザバトルコミックブック」、「デュエル・マスターズ」闇のデュエル対戦開幕BOOKとデーモン・オブ・ハイパームーン全カードポスター、「カードファイト!!ヴァンガード」コロコロ限定カード「天へと導く絆の翼(ユニオン・ザ・スカイ)」、「星のカービィ」“トモダチ大集合”星キラステッカー、話題のスイカゲームがまんが化!「【公式】読むスイカゲーム」など、付録が満載となっている。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.