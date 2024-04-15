花盛りの鳴沙山・月牙泉風景区 中国甘粛省敦煌市
11日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
【新華社敦煌4月15日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区では梨や桃、ライラックの花が咲き誇り、訪れた人々を魅了している。
11日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で写真撮影を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
11日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）