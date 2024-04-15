エッグスンシングス、季節限定「アサイーパンケーキ」＆アサイーボウルがバリエーション増え登場
【女子旅プレス＝2024/04/15】ハワイ発レストラン・エッグスンシングス（Eggs’n Things）では、「アサイーパンケーキ」と3種類の「アサイーボウル」を、2024年4月18日（木）〜6月2日（日）まで、国内のエッグスンシングスおよびエッグスンシングスコーヒー全店舗にて提供する。
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「アサイーパンケーキ」は、栄養価が優れた人気のスーパーフード・アサイーを使った、紫色のクリームとソースをたっぷりかけた期間限定パンケーキ。相性の良いバナナ、ミックスベリーも一緒に添えて提供される。
また、人気の「アサイーボウル」からは新しい3種類のバリエーションが登場。彩り豊かなフレッシュフルーツを加えた「フルーツ」や、甘みと酸味を同時に楽しめる「フルーツ＆チョコ」、アサイーとの相性が良い「ミックスベリー」を用意した。
ほか、アサイーを使ったドリンク「アサイーバナナヨーグルト」も登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2024年4月18日（木）〜6月2日（日）
取扱店舗：エッグスンシングスおよびエッグスンシングスコーヒー国内全店舗
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◆アサイーを堪能する新メニュー
「アサイーパンケーキ」は、栄養価が優れた人気のスーパーフード・アサイーを使った、紫色のクリームとソースをたっぷりかけた期間限定パンケーキ。相性の良いバナナ、ミックスベリーも一緒に添えて提供される。
ほか、アサイーを使ったドリンク「アサイーバナナヨーグルト」も登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2024年4月18日（木）〜6月2日（日）
取扱店舗：エッグスンシングスおよびエッグスンシングスコーヒー国内全店舗
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