Ä¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤¬Æþ¤ëÌîÄ»¼Ì¿¿²È¸þ¤±¤ÎÂç·¿¥«¥á¥é¥ê¥å¥Ã¥¯¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥¥Êー¤Ï¡¢ÌîÄ»¼Ì¿¿²È¤ÎÃæÂ¼ÍøÏÂ»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¡ÖSanctuaryⅣ RK614AP "BIRD CALL EDITION"¡×¤ò4·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±¼ÒÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ4Ëü3,780±ß¡£
ÌîÄ»»£±Æ±óÀ¬»þ¤Îµ¡ºà¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¡£ÃæÂ¼»á¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥ß¥½¥µ¥¶¥¤¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîÄ»¼Ì¿¿¤ÇÉ¬¿Ü¤À¤È¤¤¤¦600mm F4¤È100-400mm¡¢½Ä°ÌÃÖ¥°¥ê¥Ã¥×¤òÁõÃå¤·¤¿¥ß¥éー¥ì¥¹¥Ü¥Ç¥£2Âæ¤Ê¤É¤¬¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£
ËÜÂÎ¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ëµ¡ºà¤Î¹ç·×½ÅÎÌ¤Ï¤«¤Ê¤ê½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¡ºà¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Ä¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÂç·¿»°µÓ¤Ï¤«¤Ê¤ê½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤¢¤¨¤Æ»°µÓ¤òÁõÃå¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¥ã¥êー¥Ù¥ë¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÁõÃå¼°¤Î¥Á¥§¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î½Å¿´¤ò¾åÈ¾¿È¤Ø¤È°Ü¤·¤Æ²Ù½Å¤òÊ¬»¶¤Ç¤¤ë¥íー¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
Á°ÌÌ¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤PC¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÏÃåÃ¦²ÄÇ½¡£¥ì¥¤¥ó¥«¥Ðー¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Èô¹Ôµ¡µ¡Æâ¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ê100ÀÊ°Ê¾å¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¸Â¤ë¡Ë¡£