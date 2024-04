【「ケントゥリア」2話】4月15日 配信

集英社は、マンガ「ケントゥリア」第2話の配信を本日4月15日に「ジャンプ+」にて開始した。

本作は、「地球記録0001」でも知られる暗森透氏の本格ファンタジー作品。奴隷船に密航者として、潜り込んだユリアンは、100の命とともに大陸へと向かう。第2話では行く手を阻む魔物との戦いが繰り広げられる。

【「ケントゥリア」 あらすじ】

奴隷船に密航者として、潜り込んだユリアンは、奴隷100人と大陸に向かい、自由を切望するのだが――……!?

