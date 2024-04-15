¡Ú»¨³Ø¥¯¥¤¥º¡Û¡Ö¥ê¥ó¡×¤Ï²¿¤ò¼Ñ¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
º£²ó¤ÏÏÃÂê¤Î¾ðÊó¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤Ò¤ÈµÙ¤ß¡£Æ¬¤ÎÂÎÁà¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï»¨³Ø¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ê¥ó¡×¤Ï²¿¤ò¼Ñ¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ë²òÅú¤Ï¡Ä
Åú¤¨¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¤Ç¢¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£²òÀâ
¿¢Êª¤Î»°ÂçÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃâÁÇ¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤È¤È¤â¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥ê¥ó¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1669Ç¯¤Î¤³¤È¡£Ï£¶â½Ñ»Õ¥Ø¥Ë¥Ã¥Ò¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤Ï¡ÖÇ¢¤«¤é¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¡¢ÂçÎÌ¤ÎÇ¢¤ò¼Ñ¤Ä¤á¤Æ¾øÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ç»½Ì¤ÈÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¯½ã²½¤Îºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¿·¸µÁÇ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½ñÀÒ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Ê¸²½¡¦¼Ò²ñ¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦ÃÏÍý¡¦Îò»Ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦·Ý½Ñ¡¦À¸³è¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡ÄÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö»¨³Ø¥¦¥ó¥Á¥¯¡×¤ò2000ËÜ¡¢°ìµó¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ê¸·ÏÍý·Ï¤Ç¤Ï¤¯¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢ºÇ¶¯¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î¶µÍÜ¡×¤òÆÀ¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª ¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö