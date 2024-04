SEVENTEEN ジュン初主演「独占おとぎ話」大型ポスターが池袋駅に登場！ピールオフ広告も展開

世界が夢中のSEVENTEENのジュンが単独初主演を果たした中国ドラマ「独占おとぎ話」が、U-NEXTで独占配信中! 5月3日(金)にはBlu-ray SET1、DVD-SET1がリリースされ、同日からDVD Vol.1〜6のレンタルが開始する。ジュンは同作で、クールな秀才イケメン男子のリン・チャオを熱演。幼馴染のシアオ・トゥーにだけ見せる甘い表情や長身に映える極上のスーツ姿など、ルックス面でも胸キュン沼落ちポイントが盛りだくさん! また、劇中歌にも参加したり、中国ドラマおなじみの吹き替え音声ではなく、ジュンの生声であることもポイント。

また、全プラットフォームのドラマ総合熱度ランキングと配信ドラマ熱度ランキングで1位を獲得をしたり、ドラマランキングでアメリカ・オーストラリア・韓国・日本を含めた9つの国で1位に輝き、世界的大ヒットを記録した。チャオが恋する幼なじみのヒロイン役には、“第二のアリエル・リン”の呼び声も高いジャン・ミアオイー。チャオからの好意にドギマギする天真爛漫なヒロインを、魅力たっぷりに演じている。姉弟のように育った幼なじみが繰り広げる甘酸っぱい初恋からスウィートな溺愛まで、ときめき満載のピュア・ラブコメディにハマること間違いなし!そんな「独占おとぎ話」はこのたび、独占配信のスタートとDVDのリリースを記念してピールオフ広告イベントを開催。4月15日(月)から池袋駅の東部オレンジボードに主演2人の大型ポスターが掲示される。ポスターにはオリジナル付箋が一面に貼りつけられ、これをすべて剥がすと全貌が徐々に明らかになっていくというユニークな仕様。ポスターに貼り付けられるオリジナル付箋は約1000個を予定しているので、急いでゲットしよう!

■イベント概要

「『独占おとぎ話』配信開始&Blu-ray&DVDリリース記念ピールオフ広告」



【期間】

2024年4月15日(月)〜4月21日(日)



【場所】

池袋駅東武オレンジボード東武東上線池袋駅改札外コンコース、オレンジロード沿いの専用大型ボード。東武百貨店、東京メトロ有楽町線改札、JR東日本北改札の中央に設置。



【ピールオフグッズ】

「独占おとぎ話」オリジナル付箋

※約1000個を予定。数がなくなり次第終了いたします。



<注意事項>

広告をご覧になったり付箋を入手する際は、他の駅利用者の通行の妨げにならないようにご注意いただき、ご自身と周囲の安全を十分ご確認の上でお楽しみくださいますよう、お願い申し上げます。



※本件に関する電鉄、駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。



■リリース情報

「独占おとぎ話」

U-NEXT にて独占先行配信中!



●5月3日(金)

・Blu-ray-SET1&DVD-SET1

・レンタルDVD Vol.1〜6 リリース

●6月5日(水)

・Blu-ray-SET2&DVD-SET2

・レンタルDVD Vol.7〜12 リリース



BDセル:各19,800円(税抜 18,000円)

DVDセル:各17,600円(税抜 16,000円)



発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

© 2023 Ningbo Three Magpies Culture Technology Co., Ltd. & Jiangsu Qijia Film and Television Culture Media Co., Ltd. All Rights Reserved



