4月13日 投稿

2025年日本国際博覧会の公式Xは、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のショート動画を公開した。

本動画は「ミャクミャク 初めてのごあいさつ」と題し、スポットライトを浴びて大勢からの声に緊張するミャクミャクがあいさつをする内容となっている。

(C) Copyright Japan Association for the 2025 World Exposition, All rights reserved.