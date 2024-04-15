ÀÄ½Á²¦»Ò¤³¤È»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¡¡¡Ö·ì¤Î³¤¡×µßµÞÈÂÁ÷¡¡¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼õ¤±¡ÄÁê¼ê¤Î¼Ö¤ÏÆ¨Ë´Ãæ
¡¡¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ê35¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¼ÖÃæ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢º¸ÏÓ¤ò7¡Á8¿ËË¥¤¦¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»°ºê»á¤Ï¡Ö»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Éé½ý¤·¤¿º¸¼ê¤ò¸«¤»¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤ÎÅÄ¼ËÆ»¤òÌë¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤í¤«¤é¥Á¥«¥Á¥«¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬²¿ÅÙ¤âÅÀÅô¤¹¤ëÌÀ¤«¤ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë·ãÆÍÀ£Á°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö¾×ÆÍ¤·¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢²¿¤È¤«¼Ö¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»°ºê»á¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤ò¸«¸í¤Ã¤¿¡×¤¿¤á¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ÏÅÝ¤ì¡¢ÊÕ¤ê°ìÌÌ¤Ï¡Ö·ì¤Î³¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈá»´¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¥Ð¥¤¥¯¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÏÓ¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÇµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»°ºê»á¤Ï¡Öº¸ÏÓ¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£7¡Á8¿ËË¥¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¶È¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä²ù¤·¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢YouTube³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2½µ´Ö¶á¤¯³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°ºê»á¤Ï¡Ö»ö·ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»³Æ»¤Ç¥«¥á¥é¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÁê¼ê¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤·¤¿¼Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡Ö¶ä¿§¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ·ÈÂÓ¤¬Ìµ»ö¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤¬»È¤¨¤ÆµßµÞ¼Ö¸Æ¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä»³Æ»¤ÎÃæ¤Ç°ì¿Í¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£