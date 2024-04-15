１５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・機械受注

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・小売売上高

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

２３：００ 米・企業在庫

※タイ，インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：日本国土開発<1887>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，いちご<2337>，クオンタムＳ<2338>，出前館<2484>，ヨシムラＨＤ<2884>，ＡＦＣ－ＨＤ<2927>，ベースフード<2936>，ＰＣＮＥＴ<3021>，Ｊフロント<3086>，スーパーＶ<3094>，ＴＫＰ<3479>，串カツ田中<3547>，バロック<3548>，ジェイドＧ<3558>，ヒトコムＨＤ<4433>，メタリアル<6182>，オキサイド<6521>，古野電<6814>，ＨＩＯＫＩ<6866>，ＦＰパートナ<7388>，エコス<7520>，リテールＰＡ<8167>，エーアイテイ<9381>，松竹<9601>，東宝<9602>，アークス<9948>，大庄<9979>，タキヒヨー<9982>，ＶＲＡＩＮ<135A>ほか

※海外企業決算発表：ゴールドマン・サックスほか



出所：MINKABU PRESS