・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８５．６６ドル（＋０．６４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３７４．１ドル（＋１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８２５．５セント（＋７．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５６．００セント（＋４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３５．５０セント（＋６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７４．００セント（＋１４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９７．８７（＋２．３２）

出所：MINKABU PRESS