１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８５．６６ドル（＋０．６４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３７４．１ドル（＋１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８２５．５セント（＋７．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５６．００セント（＋４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．５０セント（＋６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．００セント（＋１４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．８７（＋２．３２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８５．６６ドル（＋０．６４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３７４．１ドル（＋１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８２５．５セント（＋７．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５６．００セント（＋４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．５０セント（＋６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．００セント（＋１４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．８７（＋２．３２）
出所：MINKABU PRESS