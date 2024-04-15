¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤Ïà»Ë¾åºÇ¤â²á¹ó¤Ê¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤á¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¤«!?
¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿U¡Ý23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ËÄ©¤à¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤¤Àï¤¤¤¬¤¤¤è¤¤¤èº£½µ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£Âç²ñ¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¶¯Å¨¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¾å¤Ç¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£²á¹ó¤ÊÂç²ñ¤Ç¼´¤Ë¤Ê¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ï¡©
º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò¤«¤±¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿U¡Ý23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤ËÄ©¤à¡¢¤ï¤ì¤é¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¡£
1996Ç¯¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ°Ê¹ß¡¢7Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«4°Ì¤Î¥®¥Ë¥¢¤È¤ÎÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢à»Ë¾åºÇ¤â²á¹ó¤Ê¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤á¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¡¢ÆüËÜ¤¬²¿ÅÙ¤â¿É»À¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¿ÃæÅì¤¬³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ÉÅ¨¡¦´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæ¹ñ¡¢UAE¤È¤¤¤¦ÆñÅ¨¤¾¤í¤¤¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼´ü´Ö³°¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿MF¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢²¤½£¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤ò¾·½¸¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤ÊÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¾å¤Ç¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¤Þ¤º¤Ïà¹¶·â¤Î¼´á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀîÃ¼¶ÇÉ§»á¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÅª¤Ë¤Ï¸ÞÎØËÜÂç²ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤¬³Ú¾¡¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÊÌ¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¥Ó¥¢¤ÊÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¹¶·â¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ëFW¤ÎºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡×
ºÙÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÇAÂåÉ½¤Ë¤â¾·½¸¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë³«Ëë¤·¤¿J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÙÃ«¤¬¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÙÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç9ÈÖ¤ä11ÈÖ¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï19ÈÖ¡£¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¬ÀÏ¡Ë¤òË¸³²¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ÇÇØÈÖ¹æ¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÙøÍð¤µ¤»¤ë°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡×
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ºÙÃ«¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï½ÑÊ¬ÀÏ´±¤È¤·¤ÆYouTube¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ë¥ì¥ª¥¶¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥ª¥¶¡Ë»á¤À¡£
¡ÖºÙÃ«¤Ï³Î¤«¤Ë¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ºï¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¶¯°ú¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£Ä´»Ò¤µ¤¨Ìá¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËºÙÃ«¤ÎÄ´»Ò¤¬Ìá¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ£ÈøæÆÂÀ¡ÊÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤ä¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×
º´Æ£·Ã°ô¡Ê¥ô¥§¥ë¥À¡¼¡¦¥Ö¥ì¡¼¥á¥óU¡Ý23¡Ë¡¡ÇØÈÖ¹æ10¤òÃ´¤¦º´Æ£¡£¹¶·â¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤
MF¿Ø¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ10¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëº´Æ£·Ã°ô¤òÀîÃ¼»á¤Ï¿ä¤¹¡£
¡Ö¹â¹»¤Þ¤ÇÌµÌ¾¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ç²Ö³«¤¤¤¿Áª¼ê¡£ÆÃ¤ËÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î»Ø´ø´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂåÉ½¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ë10ÈÖ¤òÂ÷¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤âÂç¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
Ê¿²Ï Íª¡ÊÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¡¡¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÊ¿²Ï¡£J1¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëÄ®ÅÄ¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë
¥ì¥ª¥¶»á¤Ï¡¢¸½ºßJ1¼ó°Ì¤òÁö¤ëÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¼ç¼´¡¢Ê¿²Ï Íª¤ò¡ÖÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÂ¸ºß¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»°ãø ·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤ä°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤¿¤È¤¤Ë¶¯°ú¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯ÎÏ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÊ¿²Ï¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
È¾ÅÄ Î¦¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¡¹ñºÝÂç²ñ¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÈ¾ÅÄ¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¡¢Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À
Â³¤¤¤Æà¼éÈ÷¤Î¼´á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤¯¤·¤¯¤âÀîÃ¼»á¡¢¥ì¥ª¥¶»á¶¦¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÈ¾ÅÄ Î¦¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¤À¡£
¡ÖÈ¾ÅÄ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬Î¢¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ¬¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
ÀîÃ¼»á¤Ï²Ã¤¨¤Æ¡¢È¾ÅÄ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç2021Ç¯¤ÎU¡Ý20WÇÕ¤Ê¤É¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Î·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡£È¾ÅÄ¤Ï¡¢19Ç¯¤ÎU¡Ý17WÇÕÍ½Áª¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ò1°ÌÆÍÇË¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È16¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÍê¤â¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡×
¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢à¹¶¼é¤ÎÍ×á¤È¤·¤Æ¥ì¥ª¥¶»á¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¥¢¥¸¥¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿20ºÐ¤Î¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤À¡£
¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÃì¤Ï¾¾ÌÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýµÍ¤á¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ´¶³Ð¤â¤è¤¯¡¢ÂÎ¤â¶¯¤¤¡£¸À¸ì²½Ç½ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£Æ¬¤ÎÎÉ¤µ¤â´Þ¤á¡¢ËÍ¤Ïà¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î´ÆÆÄá¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¼¯Åç»þÂå¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Âç´ä´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨Êý
½¢Ç¤¤«¤é2Ç¯4¥õ·î¤ÇÂç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç´ä´ÆÆÄ¡£8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹
2Ç¯4¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¿Âç´ä´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¡¢¥ì¥ª¥¶»á¤¬à¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î´ÆÆÄá¤ÎÌòÌÜ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼¯Åç¤Î´ÆÆÄ»þÂå¡Ê2017¡Á19Ç¯¡Ë¤«¤éÀï¶É¤¬ÆÉ¤á¤º¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÁ°Àþ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬±¿¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ê¸µ¤ÎÀï½Ñ¥Ü¡¼¥É¤ÇÁ°Àþ¤ÎÆ°¤¤òÉ¬»à¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂåÉ½Áª¼êÈ¯É½¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¡Ö¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤ÈÄó¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¼«ÂÎ¤¬Âç´ä¤µ¤ó¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤È¤ÏËÜÍè¡¢¤È¤³¤È¤ó½àÈ÷¤ò½Å¤Í¡¢ÌóÂ«»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤¬à±¿á¤Î¤Ï¤º¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âç´ä¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤ÈºÆ¸½À¤¬Äã¤¯¡¢É¬Í×¤ÊºÙÉô¤òµÍ¤á¤º¡¢¥é¥Ã¥¡¼ÂÔ¤Á¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¹¬±¿¡Ê¥é¥Ã¥¡¼¡Ë¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂåÉ½¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î²á¼º¤Ç¤¹¡×
Àè·îÇÔ¤ì¤¿U¡Ý23¥Þ¥êÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¡Ê¡ü1¡Ý3¡Ë¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡ÖÌóÂ«»ö¤Î¤Ê¤µ¡×¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥ê¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ð¥È¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÀï¤¤Êý¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð¤É¤³¤í¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤À¤±¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤éÃæÈ×¤Ç¤É¤¦¶´¤ß¹þ¤à¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸å¤í¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÇÛÃÖ¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤ËÍê¤ë¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¼éÈ÷¤Î·¿¤â¹¶·â¤Î·¿¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ê¤ËÇÔ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¾¡Íø¤·¤¿U¡Ý23¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¡Ê¡û2¡Ý0¡Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎU¡Ý22¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀï¡Ê¡û5¡Ý2¡Ë¤Ï²¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÁê¼ê¤¬àÌ´¤òÄÉ¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤â¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤¬Áê¼ê¤À¤ÈÆüËÜ¤¬³Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥ê¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤¬·ù¤¬¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¹ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
°ìÊý¡¢ÀîÃ¼»á¤ÏÂç´ä´ÆÆÄ¤Î¡Ö¼¯Åç»þÂå¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂç´ä´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¡Ø¼¯Åç»þÂå¤Èº£¤Ç¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç´ä´ÆÆÄ¤¬à5¿Í¤Î¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼á¤È¤è¤¯É½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¸òÂåÏÈ¤¬5¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Ï¸òÂå¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡¢ºÇ½é¤«¤é¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃæÅì¤Î¤¢¤Î¹ñ
º£Âç²ñ¤Ï¡¢Ãæ2Æü¤Î²áÌ©ÆüÄø¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¯¡£¤Þ¤º¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°2°Ì°Ê¾å¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à±¿ÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÂç´ä´ÆÆÄ¤â¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¤¬É¬Í×¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ï7³ä¤°¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ËÍÞ¤¨¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤«¤éÁ´ÎÏ¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶¯Å¨¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÀîÃ¼»á¡Ë
½éÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏÃæ¹ñ¤À¡£
¡ÖÆüËÜ°Ê¾å¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Îµ¬À©¤¬¸·¤·¤¯¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤Î²ó¿ô¤¬·ã¸º¡£ÆüËÜÂåÉ½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ø¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔµ¤Ì£¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤âÉ¬Í×¤Ê¹ñºÝ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÀîÃ¼»á¡Ë
Âè2Àï¤ÏUAE¡£³«ºÅÃÏ¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÎÙ¹ñ¤À¤±¤Ë¡¢UAE¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥Û¡¼¥à¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤ÇÀï¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÃæÅì¤ÇÀï¤¦UAE¤Ï¤¤¤Ä¤â¶¯¤¤¡£µ»½Ñ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÀîÃ¼»á¡Ë
ºò½©¤Î¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤Ç´Ú¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£º£Âç²ñ¤ÇÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë´Ú¹ñ¤È¤Î°ìÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð´Ú¹ñÀï¤ÎÁ°¤Ë2¾¡¤·¤Æ¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢2Ï¢¾¡¤·¤Æ¤âÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢´Ú¹ñÀï¤¬¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀîÃ¼»á¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç3»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂç´ä´ÆÆÄ¤â¡Ø6»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¯°Õ¼±¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÏÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂå¤¨¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÃæ2Æü¤ÎÏ¢Àï¤Ø¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¿´ÇÛ¤¹¤Ù¤¤ÏÃæÅì¤Ç¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡£Î×µ¡±þÊÑ¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÀîÃ¼»á¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤È¤Ê¤ë½à¡¹·è¾¡¤ÇÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤À¡£
¡Ö¥è¥ë¥À¥ó¤¬°ìÈÖ·ù¤Ç¤¹¤Í¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤â·ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤í¤«¤é¤¤Ã¤Á¤ê¤Ä¤Ê¤°ÍýµÍ¤á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¶ì¼ê¤Ê°ú¤¤¤Æ¼é¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¾¡Éé¤È¤¤¤¦à¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¶ìÀï¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀîÃ¼»á¡Ë
¢£º£Âç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÃµ¤»
¤³¤¦¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ØÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ð¤«¤ê¡¢¤È¤â¸À¤¨¤ëº£Âç²ñ¤À¤¬¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀîÃ¼»á¤ÏÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¨¤ë´Ä¶¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥Õ¥ëÂåÉ½¤ÎWÇÕÍ½Áª¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥·¥Ó¥¢¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´Ä¶¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤ë½à·è¾¡¤ä3°Ì·èÄêÀï¤À¤±¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤¼¤Ò½éÀï¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÀîÃ¼»á¡Ë
¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Î¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿±óÆ£¡Ê±¦¡Ë¤ÈÆîÌî¡Êº¸¡Ë¡£¶¦¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿
¼ÂºÝ¡¢²áµî¤Ë¤â¸ÞÎØÍ½Áª¤ä¸ÞÎØËÜÂç²ñ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ä·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¥ê¥ª¸ÞÎØ¼ç¾¤À¤Ã¤¿±óÆ£ ¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤¬ÂåÉ½Îã¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤ÎÂåÉ½¤Ë¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤â¤ª¤ê¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¡Ù¤¬¤Õ¤¿¤ê¤â¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë±óÆ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¾Íè¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤ÏÅö»þ¡¢Ã¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£º£²ó¤ÎÂåÉ½¤Ë¤â¡¢Ì¤Íè¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀîÃ¼»á¡Ë
¥ì¥ª¥¶»á¤â¡¢¡Ö¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤¬ÃÕÀÛ¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤ÎÎÏ¤ÎÁí¹çÃÍ¤¬àÁê¼êÁª¼ê¤ÎÁí¹çÃÍ¡ß¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤êá¤ò¾å²ó¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áª¼ê¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤ÆüËÜ¤¬Áê¼ê¹ñ¤ò¾å²ó¤ì¤Ð¡¢¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
ÈéÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¥³¡¼¥Á¿Ø¤òÀ¸ÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ÏÇ®¤¯±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ç®¤¤Àï¤¤¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò