¹Åç¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¼«ÌÇ¤·Î®¤ìºî¤ì¤º3Ï¢ÇÔ¡Ä¿¿Ãæ»á¤¬¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡©
¢¡ ¹Åç¤ÎÀÛ¹¶¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤¬´°Á´¤Ëµð¿Í¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¹Åç¤Ï14Æü¡¢2Ï¢ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿µð¿Í¤È¤Î¥«¡¼¥ÉºÇ½ªÀï¤Ç¡¢1¡Ý2¤È¶Ïº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥Ï¥Ã¥Á¤¬6²ó103µå¡¦4°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶3»Íµå2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤Ï3²ó¤ËÌî´Ö½Ô¾Í¤Î°ì¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¸å¤ÏÄÀÌÛ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¼Ú¶â¤â¡Ö4¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÀèÈ¯¡¦¹â¶¶Îé¤òÁê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ë¤â¡¢·è¤á¼ê¤Ë·ç¤±¤¿¹Åç¤ÎÀÛ¹¶¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤â¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿ÃæËþ»á¤Ï¡Ö½øÈ×¤Î2²ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Ç¡¢½©»³æÆ¸ã¤¬µ¾ÂÇ¤Î¹½¤¨¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Îµå¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÆ²ÎÓæÆÂÀ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ê¤é¡¢½©»³¤âµ¾ÂÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Æ²ÎÓ¤âÂÇµå¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤¬´°Á´¤Ëµð¿Í¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÇ·â¿Ø¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¹Åç¤Ï14Æü¡¢2Ï¢ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿µð¿Í¤È¤Î¥«¡¼¥ÉºÇ½ªÀï¤Ç¡¢1¡Ý2¤È¶Ïº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥Ï¥Ã¥Á¤¬6²ó103µå¡¦4°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶3»Íµå2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤Ï3²ó¤ËÌî´Ö½Ô¾Í¤Î°ì¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¸å¤ÏÄÀÌÛ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¼Ú¶â¤â¡Ö4¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÀèÈ¯¡¦¹â¶¶Îé¤òÁê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ë¤â¡¢·è¤á¼ê¤Ë·ç¤±¤¿¹Åç¤ÎÀÛ¹¶¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤â¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù