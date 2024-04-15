¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£Ó¡¦¥¥Ã¥É¡¡ÂæÏÑ¤Ç31cmº¹¤ÎHANAKO¤Ë¾¡Íø¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¿·ÆüËÜ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Îà°Ç¤Î¹õ¸×á¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£´Æü¤ÎÂæÏÑÂç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥àÄó¶¡»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¡Ê£²£³¡Ë¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¡££³£±¥»¥ó¥Á¹â¤¤£±£¸£±¥»¥ó¥Á¤Î£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤«¤éÄ©È¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥É¤ÏÂ¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤Æ±þÀï¡£¤µ¤é¤Ë¾ì³°¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°£Ä£Ä£Ô¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢Èó¾ð¤Ê±¦µÓ¹¶¤á¤«¤é¥Þ¥Õ¥é¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Ø¡£¤À¤¬¡¢É¬»¦¤Î¹õ¸×µÓ»¦¡ÊÊÑ·¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Þ¥Õ¥é¡¼¡Ë¤Ë¤Ï°Ü¹Ô¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢´äÀÐÍî¤È¤·¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤ò¤¯¤é¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â·Ð¸³ÃÍ¤Ç¾å²ó¤ë¹õ¸×¤ÏÊÑ·¿¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¡¢¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¤Ê¤É²Ú¤ä¤«¤Êµ»¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¤«¤ï¤·¡¢ÃæÀ¾É´½Å¤«¤éÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¥â¥â¡ù¥é¥Ã¥Á¡ÊÊÑ·¿Á°Êý²óÅ¾¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÆü¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥Ñ¡¼¥¯½÷»ÒÀ¤³¦¥Ù¥ë¥È¤ò¸Ø¼¨¤·¡¢Í¥²í¤Ë²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö£³£±¥»¥ó¥Áº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡£¤³¤ó¤À¤±º¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌµº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÂæÏÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤Ã¤Á¤ê¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²·î£±£·ÆüËëÄ¥Âç²ñ°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ÆüËÜ¤Ø¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥àÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î£Ó£Ì£Ë¡Ê¥¥Ã¥É¡Ë¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¥·¥§¥¤¥·¥§¥¤¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢·ÑÂ³»²Àï¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£