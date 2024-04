Googleが「VPN by Google One」を2024年後半に終了と案内!

Gooleは12日(現地時間)、クラウドストレージサービス「Google One」の有料会員向けに提供しているVPNサービス「VPN by Google One」について2024年後半に段階的に終了するとお知らせしています。同社では終了の理由を「より需要の高い機能と利点を提供することに重点を置くため」だと説明しています。

なお、VPN by Google Oneの終了後も同社が「Made by Google」として「Pixel」ブランドで展開しているスマートフォン(スマホ)「Pixel 7」シリーズ以降のPixelスマホ・タブレットで利用できるVPN機能については引き続いて無料で使えるとのこと。VPN by Google OneはPixel以外でも使えるので残念なところです。VPN by Google Oneは昨年3月に提供が開始され、当初はGoogle Oneの2TB以上のプランを契約している人向けに提供されていましたが、その後、より価格の安い100GBプランや200GBプランを含めたGoogle Oneの有料会員なら誰でも使える特典となっており、Google Oneの有料会員であれば、AndroidやiPhone、iPadだけでなくWindowsやMacでもVPN機能が無料で使えます。利用方法はAndroidやiPhoneなどではスマホなど向けアプリ「Google One」における「ホーム」タブにある「VPN」の項目で「使ってみる」を選んでから「OK」を押して「VPN の使用」のチェックボックスをオンにします。なお、Google Oneアプリの「特典」タブにある「VPN によるセキュリティ対策」の「詳細を表示」からでもオンにできます。対応国・地域は日本を含む22カ国・地域で、Google Oneに加入している場合は最大5人の他のユーザーとVPNを共有することできます。終了の理由から利用者がかなり少ないのではないかと思われ、普段から利用している筆者としては残念なところ。なお、Pixel 7シリーズ以降のPixelスマホ・タブレットではGoogle Oneの有料会員でなくても無料でVPN by Google Oneと同等のVPN機能が使えます。アプリ名:Google One価格:無料カテゴリー:仕事効率化開発者:Google LLCバージョン:デバイスにより異なりますAndroid 要件:デバイスにより異なりますGoogle Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.google.android.apps.subscriptions.redアプリ名:Google One価格:無料カテゴリー:仕事効率化開発者:Google LLCバージョン:1.3互換性:iOS 12.0以降。iPhone、iPad、およびiPod touchに対応。iTunes Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1451784328?mt=8

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Google One 関連記事一覧 - S-MAX・Google Pixel でバーチャル プライベート ネットワーク(VPN)に接続する - Google Pixel ヘルプ・Google One VPN でオンライン セキュリティを強化 - パソコン - Google One ヘルプ