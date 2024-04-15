＜個人投資家の予想＞ 04月15日 05時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]
(3042) セキュアヴェイル 東証グロース [ 割高 ]
(2351) ＡＳＪ 東証グロース [ 割安 ]
(3070) アマガサ 東証グロース [ 割高 ]
(7719) 東京衡機 東証スタンダード [ 割高 ]
(4657) 環境管理センター 東証スタンダード [ 妥当圏内 ]
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]
(1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード [ 割高 ]
(6526) ソシオネクスト 東証プライム [ 分析中 ]
(4503) アステラス製薬 東証プライム [ 割安 ]
(153A) カウリス 東証グロース [ 分析中 ]
(9331) キャスター 東証グロース [ 分析中 ]
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]
(3042) セキュアヴェイル 東証グロース [ 割高 ]
(2351) ＡＳＪ 東証グロース [ 割安 ]
(3070) アマガサ 東証グロース [ 割高 ]
(7719) 東京衡機 東証スタンダード [ 割高 ]
(4657) 環境管理センター 東証スタンダード [ 妥当圏内 ]
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]
(1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード [ 割高 ]
(6526) ソシオネクスト 東証プライム [ 分析中 ]
(4503) アステラス製薬 東証プライム [ 割安 ]
(153A) カウリス 東証グロース [ 分析中 ]
(9331) キャスター 東証グロース [ 分析中 ]
出所：MINKABU PRESS