アイドルグループ、=LOVEが14日、東京・有明アリーナで、ツアー「Tell me what’s more than “LOVE”」最終公演を開催した。

初の全国アリーナツアーで、3都市8公演で約5万人を動員。アンコールではグループ最大規模となる、Kアリーナ横浜で7周年コンサートを9月7日に開催することをサプライズ発表した。リーダーの山本杏奈(26)は感極まった様子で「7周年に向けて、もっともっとみんなで力を合わせて頑張っていきたいので、これからもよろしくお願いします!」。