¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û²¦ºÂ´ÙÍî¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡¡¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤È¤ÎºÆÀï¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¤â¤Á¤«¤±¤¿¤Î¤Ï²¶¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤ÎÊÆ¥·¥«¥´Âç²ñ¤ÇÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£±¡Ë¤¬¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¡Ê£³£¸¡á£Á£Å£×¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£ÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤¬Â¾ÃÄÂÎ½êÂ°Áª¼ê¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£°£°£¹Ç¯£±·î¤Þ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¤¿ÉðÆ£·É»Ê°ÊÍè¡¢Ìó£±£µÇ¯¤Ö¤ê¡££±£´Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿ÆâÆ£¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¶þ¿«¤ÎÇÔÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆµ¯¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥«¥´¤ÎÃÏ¤Ç°Ì´¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔËÌ¡£´Ý¹ø¤Ç¼º°Õ¤Îµ¢¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆâÆ£¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ø¤Î¶ÛµÞ¾·½¸¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂÚºßÃæ¤Î¿©»ö¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤È¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤ÇÁ´¤ÆºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿ÆâÆ£¤Ï¡¢µí¥é¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ê¤Ä¤ÄÇÔÀï¤ÎÊÛ¡£¡Ö¥Ù¥ë¥È¤¬¤Ê¤¤¤«¤éµ¢¤ê¤Î²ÙÊª¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£ÆüÄøÅª¤ÊÉÔÍø¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤À¤·¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ù¥ë¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆâÆ£¤¬¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç²ñ¾ì¤òµî¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ë¤ÏÎ¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Ã¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ¬¤âÄË¤¤¤·¡¢¤¢¤¢¡¢Ã¯¤âÇÔ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¤¤Î¤«¤Èµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸½ÃÏ¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿Åì¥¹¥Ý¤ËÀÕÇ¤¤¬È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èàµ¼Ô¥¼¥íá¤È¤¤¤¦ÇÔÀï¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¶þ¿«¤Ë¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ÎÂ¾ÃÄÂÎÎ®½Ð¤ÏÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÌó£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î»öÂÖ¡£ÀïÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡ÖÉé¤±¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£¼Â¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÏÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Ë¤ÏÀ®ÅÄÏ¡¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤Ï³¤ÌîæÆÂÀ¤È¤Î»ÕÄïÂÐ·è¤âÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÆ£¤Ï¡Ö²¶¤¬Î®½Ð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²¶¤¬¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ù¥ë¥ÈÀïÀþ¤Ë¤ÏºÇ¸åÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤¿ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡££¶ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇÄÔÍÛÂÀ¤È¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¿·À¤Âå¤È¤ÎËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£ÍÛÂÀ¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ë¤â¾¯¤·»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤È²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤Ø¤ÎÀã¿«¤âÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Ù¥ë¥È¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤â¤Á¤«¤±¤¿¤Î¤Ï²¶¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤â¤·¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤È¤ä¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤Î»ØÄê¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯³Ð¸ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤½ª¤¨¤ë¤ä¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â»þº¹¥Ü¥±¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡Ä¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãµ¢¤ê¤Î±¿Å¾¤¬´í¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´éÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÅ¹³°¤Î¥È¥¤¥ìÊýÌÌ¤Ø¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤Þ¤ÞÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÅÁÉ¼¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£