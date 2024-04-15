■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　 [ 割安/割高 ]
(3042) セキュアヴェイル 東証グロース　　　　 [ 割高 ]
(2351) ＡＳＪ　　　　　 東証グロース　　　　 [ 割安 ]
(3070) アマガサ　　　　 東証グロース　　　　 [ 割高 ]
(7719) 東京衡機　　　　 東証スタンダード　　 [ 割高 ]
(4657) 環境管理センター 東証スタンダード　　 [ 妥当圏内 ]

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　 [ 割安/割高 ]
(1434) ＪＥＳＣＯ　　　 東証スタンダード　　 [ 割高 ]
(6526) ソシオネクスト　 東証プライム　　　　 [ 分析中 ]
(4503) アステラス製薬　 東証プライム　　　　 [ 割安 ]
(153A) カウリス　　　　 東証グロース　　　　 [ 分析中 ]
(9331) キャスター　　　 東証グロース　　　　 [ 分析中 ]


出所：MINKABU PRESS