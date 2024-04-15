アーセナルvsアストン・ビラ スタメン発表
[4.14 プレミアリーグ第33節](エミレーツ スタジアム)
※24:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 18 冨安健洋
MF 5 トーマス・パーティ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
監督
ミケル・アルテタ
[アストン・ビラ]
先発
GK 1 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 19 ムサ・ディアビ
MF 22 ニコロ・ザニオーロ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 15 アレックス・モレノ
DF 16 カラム・チェンバース
DF 17 クレマン・ラングレ
DF 29 ケイン ケスラー=ヘイデン
MF 31 レオン・ベイリー
MF 47 ティム・イロエグブナム
FW 24 ジョン・デュラン
監督
ウナイ・エメリ
※24:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 18 冨安健洋
MF 5 トーマス・パーティ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
監督
ミケル・アルテタ
[アストン・ビラ]
先発
GK 1 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 19 ムサ・ディアビ
MF 22 ニコロ・ザニオーロ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 15 アレックス・モレノ
DF 16 カラム・チェンバース
DF 17 クレマン・ラングレ
DF 29 ケイン ケスラー=ヘイデン
MF 31 レオン・ベイリー
MF 47 ティム・イロエグブナム
FW 24 ジョン・デュラン
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります