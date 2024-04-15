[4.14 プレミアリーグ第33節](エミレーツ スタジアム)

※24:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 29 カイ・ハバーツ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 1 アーロン・ラムズデール

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 18 冨安健洋

MF 5 トーマス・パーティ

MF 10 エミール・スミス・ロウ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 21 ファビオ・ビエイラ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 エディ・エンケティア

監督

ミケル・アルテタ

[アストン・ビラ]

先発

GK 1 エミリアーノ・マルティネス

DF 3 ジエゴ・カルロス

DF 4 エズリ・コンサ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

MF 7 ジョン・マッギン

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 19 ムサ・ディアビ

MF 22 ニコロ・ザニオーロ

MF 27 モーガン・ロジャーズ

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 25 ロビン・オルセン

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 15 アレックス・モレノ

DF 16 カラム・チェンバース

DF 17 クレマン・ラングレ

DF 29 ケイン ケスラー=ヘイデン

MF 31 レオン・ベイリー

MF 47 ティム・イロエグブナム

FW 24 ジョン・デュラン

監督

ウナイ・エメリ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります