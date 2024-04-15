表紙&巻頭カラーに和久井健氏の新連載「願いのアストロ」が登場！ 「週刊少年ジャンプ 2024年20号」本日発売
【週刊少年ジャンプ 2024年20号】
4月15日 発売
価格：290円
4月15日 発売
価格：290円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年20号」を本日4月15日に発売する。価格は290円。
今号の表紙&巻頭カラーには、「新宿スワン」や「東京卍リベンジャーズ」でも知られる和久井健氏の新連載「願いのアストロ」が登場。春の新連載3連弾の第1弾として掲載される。センターカラーには、戸塚慶文氏の「アンデッドアンラック」、川江康太氏の「鵺の陰陽師」が登場する。なお、今週の「ONE PIECE」、「呪術廻戦」は休載となる。
週刊少年ジャンプ20号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) April 14, 2024
新連載3連弾第1弾❗️
『新宿スワン』『東京卍リベンジャーズ』の和久井健が贈る異能×アウトロー‼️
表紙&巻頭カラーは『願いのアストロ』🎉
センターカラーは『アンデッドアンラック』『鵺の陰陽師』‼️
※今週の『ONE PIECE』『呪術廻戦』は休載します pic.twitter.com/Rr8JgH77nb
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