BE:FIRST

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの4月24日にリリースされるニューシングル「Masterplan」が、京セラドーム大阪で開催される「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan”」ファイナルの直後となる4月22日0時より先行配信されることが決定。さらに同日20時からは「Masterplan」のMusic VideoのYouTubeプレミア公開が決定した。

【動画】BE:FIRST Documentary / What's the "Masterplan"??

今回の新曲は「Boom Boom Back」「Mainstream」の続編に位置し、「Gifted.」「BF is…」「Mainstream」といった挑戦的な楽曲を共に創り上げて来た音楽プロデューサーRyosuke “Dr.R” Sakaiによるタイトでオリエンタルチックなビートに乗せ、これまで歩んで来た軌跡を全て必然のものとし、自分達のスタイルを築き上げたBE:FIRSTの音楽性の根幹を形成するHIP HOPチューンとなっている。

YouTubeでは、「Masterplan」の制作過程を追ったドキュメンタリー映像が公開中。メンバー自身はもちろん、プロデューサーであるSKY-HI、Ryosuke “Dr.R” Sakai、SOTAとともにコレオグラフを担当したReiNaへのインタビューも公開されている。

「Masterplan」の先行配信が4月22日0時に決定し、Apple Music / Spotify ではPre-Add / Pre-Saveも開始となった。

さらに「Masterplan」の先行配信が決定した4月22日20時からは「Masterplan」のMusic VideoのYouTubeプレミア公開が、CDのリリース日となる4月24日19時からはリリースを記念したYouTube生配信が決定。

今作には「Masterplan」以外にも、第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌としてメンバーのMANATO・JUNONが作曲に、LEOが作詞に参加した「Glorious」や、ONE PIECE CARD GAME×BE:FIRST COLLABORATION SONGとしてSHUNTO・RYUHEIが作詞に参加した「Set Sail」、BE:FIRST初となるソロ楽曲で、JUNONが作詞作曲にも参加した「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」の全4曲が収録される。なお、「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」は4月24日0時より各音楽配信サービスで配信開始となる。