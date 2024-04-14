＜個人投資家の予想＞ 04月14日 22時 ＜個人投資家の予想＞ 04月14日 22時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]

(3042) セキュアヴェイル 東証グロース [ 割高 ]

(2351) ＡＳＪ 東証グロース [ 割安 ]

(3070) アマガサ 東証グロース [ 割高 ]

(7719) 東京衡機 東証スタンダード [ 割高 ]

(4657) 環境管理センター 東証スタンダード [ 妥当圏内 ]



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]

(1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード [ 割高 ]

(6526) ソシオネクスト 東証プライム [ 分析中 ]

(4503) アステラス製薬 東証プライム [ 割安 ]

(153A) カウリス 東証グロース [ 分析中 ]

(9331) キャスター 東証グロース [ 分析中 ]





出所：MINKABU PRESS

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