=LOVE

指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)が14日、2月3日兵庫・神戸ワールド記念ホールでスタートした、自身初となるアリーナツアー『=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」』(全3都市8公演)のツアーファイナル公演を東京・有明アリーナで開催した。東京・有明アリーナでの公演は、昨日に続き2日連続での公演となり、各公演約1万人を動員。ツアー全公演で約5万人が来場した大規模なアリーナツアーとなった。

【写真】『=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」』の模様

ライブはハードロックチューン「Junkies」で勢いよくスタート。花道を駆け抜けてセンターステージに移動したメンバーが会場の全方位に向けて「We are the イコラブ」と力強く歌うと、観客は一体感のある声援でそれに応え、開演早々に場内のテンションが沸騰する。さらに=LOVEは高く上昇するセンターステージの上でキレ味鋭いダンスを踊ったり、場内を巡るトロッコに乗って会場中に笑顔を振りまいたりと、アリーナツアーならではの大規模な演出とともにパフォーマンスを展開していった。

ユニット曲のコーナーは大谷映美里、佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏による大人びた恋愛ソング「どこが好きか言って」で幕開け。4人は椅子を使ったしなやかな振付に合わせ、しっとりとした歌声を響かせた。続いて姉妹グループ≠MEのユニット曲のカバーが披露され、レアなステージに客席から興奮の色がにじんだ歓声が上がる。このブロックの終盤、ファンから人気の高い≠MEの楽曲「君はスパークル」を佐々木がソロで熱唱すると、その歓声はより一層大きなものになった。

ユニットコーナーの最後には、齋藤樹愛羅が自身のソロ曲であるダンスナンバー「Kiara Tiara」を披露し、ガールクラッシュ感の強いクールなパフォーマンスで会場中の視線を釘付けに。この流れのまま、最新シングル「呪って呪って」の収録曲で、佐々木をセンターに据えた「誰にもバレずに」などのシリアスな世界観のナンバーが連続すると、観客は真に迫るようなメンバーの表現力に大きく圧倒された。また、最新シングルからは齋藤がセンターを務める切ない卒業ソング「君の第3ボタン」もセットリストに。センターステージで歌うメンバーに大量の桜の花びらが降り注ぎ、幻想的な光景が広がった。

公演後半は超絶技巧の生バンドをバックにしたパフォーマンスにより、ライブにさらなる迫力がもたらされる。このバンドセットブロックで最初に披露されたのは、野口がセンターを務める最新シングルの表題曲で、「呪うことで私のことをより深く愛してほしい」と願う“ダークな究極のラブソング”「呪って呪って」。バンドが奏でるジャジーなサウンドに乗せ、メンバーはマイクスタンドを用いた狂気的なステージを展開した。

デビュー曲「=LOVE」の曲中には、リーダー山本杏奈が「これからもずっとイコールな関係です。みんな、大好きだよ!」と客席に向けて叫び、それに合わせて銀テープが盛大に放たれる。続く「探せ ダイヤモンドリリー」ではメンバーがセンターステージから客席にマイクをかざし、一緒に歌うように笑顔で促すと、観客がすぐさま声をそろえてシンガロング。会場が心地よい幸福感で包まれた。

アンコールでも熱量の高いパフォーマンスを続け、勢いを緩めることのない=LOVE。高松瞳は「みんなの歓声とペンライトの応援がすごすぎて、幸せになりながら全部出し切れました!」と笑顔を弾けさせた。そして彼女たちがフィナーレの楽曲へ移ろうとした瞬間、会場のスクリーンに突如として特報映像が。9月7日に自身過去最大規模のキャパシティとなる神奈川県・Kアリーナ横浜でデビュー7周年記念コンサートが開催されることが発表された。この知らせを受けて観客は大きく高揚。 メンバーも驚きの声を上げた。

会場全体と喜びを分かち合った=LOVEは「この空がトリガー」を歌唱してステージをあとにするも、その後再び観客の前に姿を現し、ダブルアンコールへとなだれ込む。大ボリュームとなったファイナル公演のラストを飾ったのは、目標に向かって突き進むことを歌った決意表明のナンバー「笑顔のレシピ」。パフォーマンスが終わると、この曲でセンターを務める山本は「10人全員で完走できたね!」と声を弾ませつつ、初のアリーナツアーを無事に終えられた安堵からか感極まった様子を見せていた。

なお、前日4月13日には、昨年10月18、19日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の映像商品が今年6月26日にリリースされることが発表された。7周年に向けて、さらに勢いを増す=LOVEに今後も大注目だ。■セットリスト4/14(日)=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what’s mora than ”LOVE”」 @有明アリーナ【SETLIST】-Overture-M1.Junkies

M2.Be Selfish

M3.ウィークエンドシトロン

M4.ヒロインズ

M5.どこが好きか言って(大谷映美里、佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏)M6.ウルトラレアキッス

※≠MEカバー曲(音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、山本杏奈)M7.#おふしょるにっと

※≠MEカバー曲(大谷映美里、大場花菜、瀧脇笙古、諸橋沙夏)M8.2時半ろけんろー

※≠MEカバー曲(高松瞳、野口衣織)M9.君はスパークル

※≠MEカバー曲(佐々木舞香)M10.Kiara Tiara

(齋藤樹愛羅)M11.Poison Girl

M12.狂想カタストロフィ

M13.誰にもバレずに

※3/6(水)発売 16thシングル「呪って呪って」c/w曲M14.君の第3ボタン

※3/6(水)発売 16thシングル「呪って呪って」c/w曲M15.呪って呪って

※3/6(水)発売16thシングル表題曲M16.いらない ツインテール

M17.「ドライブ

デート

都内」

M18.ナツマトぺ

M19.夏祭り恋慕うM20.青春”サブリミナル”

M21.=LOVE

M22.探せ ダイヤモンドリリー

【ENCORE】EM1.今、この船に乗れ!

EM2.Oh!Darling

EM3.「部活中に目が合うなって思ってたんだ」EM4.お姫様にしてよ!

EM5.この空がトリガーEM6.笑顔のレシピ