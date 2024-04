11人組ガールズグループ・ME:I(ミーアイ)が13日・14日、国立代々木競技場第一体育館にてファンコンサート「2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC」追加公演を開催した。同記事では、14日の最終公演の模様をレポートする。ME:IME:Iは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したガールズグループで、COCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMIの11人で構成。グループ名には新しい日本の世代を代表する“未来のアイドル”という意味が込められており、4月17日にシングル「MIRAI」でデビューする。

コンサートは、一人ひとりのランウェイウォークで始まり、メンバーがポーズを決めるたびに大歓声。「かわいい」という声が飛び交った。そして、1曲目でオーディション時の課題曲「想像以上」を届け、続いて同じくオーディション課題曲でデビューシングルに収録される「CHOPPY CHOPPY」を披露。序盤から会場は熱気に包まれた。最初のトークでは、「Click! ME:Iです! よろしくお願いします」とおなじみの挨拶を行った後、一人ひとり自己紹介。「最後までみんなで楽しんでいきましょう」「最後の公演、盛り上がっていきましょう!」などと呼びかけ、リーダーのMOMONAは「皆さんの勢いと声援に負けそうだなと思いましたが、絶対負けたくないので頑張ろうと思います!」と意気込んだ。続いてデビューシングル収録曲「Sugar Bomb」をパフォーマンス。そして、オーディション課題曲の「TOXIC」と「HERO」という追加公演のみのステージでファンを喜ばせ、安室奈美恵さんの楽曲「HERO」では力強い歌声を響かせた。本編最後のステージはデビューシングルのタイトル曲「Click」。パフォーマンス前に振り付けをレクチャーする場面も。そして、キャッチ―でキュートな振り付けでファンの視線を釘付けにした。アンコールは、「LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜」と「FLY UP SO HIGH」を、ME:Iの公式キャラクターであるME:EYE(ミャイ)がデザインされたトロッコに乗って会場を巡りながら歌唱。「今日は最高でした!」「この瞬間が最高に幸せです」「宝物の時間になりました」「皆さん愛してるよ!」などと思いを伝えた。その後、一人ひとり挨拶。KEIKOはメンバーについて「最強の仲間」などと涙ながらに話し、「YOU:ME(ME:Iのファンネーム)、こんな素晴らしい景色を見せてくれてありがとうございます」とファンに感謝。RANやAYANEなど涙するメンバーが続出し、それぞれファンやメンバー、家族、スタッフへの思いを語った。MOMONAもファンに感謝し、「これから素敵な未来を作っていくためにはみんなが心身ともに健康であることがすごく大事だと思うのでそれを心がけて、最高の未来を作っていこうと思います。みんな愛してる! ありがとう!」と決意を新たにしていた。最後は「&ME (ME:I Ver.)」をファンコンサート限定のYOU:ME Ver.で披露。ファンを巻き込んだパフォーマンスで会場は一体感に包まれ大盛り上がり。「ありがとう!」「愛してるよ!」「また会おうね!」などと繰り返しファンに思いを届け、最終公演を締めくくった。【セットリスト】M1:想像以上M2:CHOPPY CHOPPY (ME:I Ver.)M3:Sugar BombM4:TOXICM5:HEROM6:ClickアンコールM7:LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜」M8:FLY UP SO HIGHM9:&ME (ME:I Ver.)