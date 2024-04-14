ショオ族の伝統行事「三月三」開催 中国・武夷山市

11日、第4回「三月三」ショオ族民俗祭りで魚竜舞を披露する出演者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

【新華社武夷山4月14日】中国福建省武夷山市星村鎮黎前村で11日、旧暦3月3日を祝う少数民族ショオ族の伝統行事、第4回「三月三」ショオ族民俗祭りが開かれた。浙江、江西、広西3省・自治区はじめ全国各地の観光客や同民族の文化に関心のある人々千人余りが集まり、魚竜舞や山歌など特色のある演芸や黒米ご飯、子豚の丸焼きなどショオ郷の郷土料理を楽しんだ。

ショオ族の伝統行事「三月三」開催 中国・武夷山市

11日、第4回「三月三」ショオ族民俗祭りで魚竜舞を披露する出演者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

ショオ族の伝統行事「三月三」開催 中国・武夷山市

11日、第4回「三月三」ショオ族民俗祭りでお茶を摘む踊りを披露する出演者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

ショオ族の伝統行事「三月三」開催 中国・武夷山市

11日、第4回「三月三」ショオ族民俗祭りで踊りを披露する出演者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

ショオ族の伝統行事「三月三」開催 中国・武夷山市

11日、第4回「三月三」ショオ族民俗祭りでショオ郷の特産品を選ぶバイヤー。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

ショオ族の伝統行事「三月三」開催 中国・武夷山市

11日、第4回「三月三」ショオ族民俗祭りで展示された黒米ご飯。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

ショオ族の伝統行事「三月三」開催 中国・武夷山市

11日、第4回「三月三」ショオ族民俗祭りで展示されたご当地グルメ。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）