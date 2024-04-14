リバプールvsクリスタル・パレス スタメン発表
[4.14 プレミアリーグ第33節](アンフィールド)
※22:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル クアンサー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
ユルゲン・クロップ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 30 ディーン・ヘンダーソン
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 12 ダニエル・ムニョス
DF 16 ヨアキム・アンデルセン
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 17 ナサニエル・クライン
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 A. Wharton
FW 7 マイケル・オリーズ
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 5 ジェームズ・トムキンス
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 29 ナウイロ・アハマダ
MF 44 ジャイロ・リーデバルト
MF 52 デビッド・オゾー
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール
監督
オリバー・グラスナー
※22:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル クアンサー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
ユルゲン・クロップ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 30 ディーン・ヘンダーソン
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 12 ダニエル・ムニョス
DF 16 ヨアキム・アンデルセン
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 17 ナサニエル・クライン
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 A. Wharton
FW 7 マイケル・オリーズ
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 5 ジェームズ・トムキンス
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 29 ナウイロ・アハマダ
MF 44 ジャイロ・リーデバルト
MF 52 デビッド・オゾー
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります