[4.14 プレミアリーグ第33節](アンフィールド)

※22:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 17 カーティス・ジョーンズ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 11 モハメド・サラー

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 78 ジャレル クアンサー

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 19 ハービー・エリオット

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

監督

ユルゲン・クロップ

[クリスタル・パレス]

先発

GK 30 ディーン・ヘンダーソン

DF 8 ジェフェルソン・レルマ

DF 12 ダニエル・ムニョス

DF 16 ヨアキム・アンデルセン

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 17 ナサニエル・クライン

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 20 A. Wharton

FW 7 マイケル・オリーズ

FW 10 エベレチ・エゼ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 31 レミ・マシューズ

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 5 ジェームズ・トムキンス

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 29 ナウイロ・アハマダ

MF 44 ジャイロ・リーデバルト

MF 52 デビッド・オゾー

FW 9 ジョルダン・アイェウ

FW 22 オドソンヌ・エドゥアール

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります