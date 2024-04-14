¡ÖÂç»ö¤ÊÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×2·³¤Ç17¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¡ª¡¡º¸ÏÓÉÔÂ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1·³¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¢°éÀ®3Ç¯ÌÜ24ºÐ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë»ÙÇÛ²¼5ÏÈ
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À0¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê14Æü¡¢ÌÄÈøÉÍ¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ëà¿·¡¦¥É¥¯¥¿¡¼0á¤¬ÃÂÀ¸¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®3Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¡¦»°±º¿ð¼ùÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦ºå¿ÀÀï¡ÊÌÄÈøÉÍ¡Ë¤Î4²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤ë´°àú¤ÊÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤¿¡£º£Ç¯2·î¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âBÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿174¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤³¤ì¤¬3»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤À¤¬¡¢17¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤¤Þ¤ÀÌµ¼ºÅÀ¡£»Í»àµå¤â5¤È¡¢¤½¤ÎÀ©µåÎÏ¤âÈ´·²¤À¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ¤¬¡¢µîÇ¯¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¦¤Þ¤¯¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÊÑ²½µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤È¤«ÆâÌî¥´¥í¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï144¥¥í¤À¤¬¡¢¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ç¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Ë¤âÂçÃÀ¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£7²ó1»à¤«¤é»Íµå¤ÎÁö¼Ô¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯ºå¿À¤Î±¦ÂÇ¼Ô¡¦°æÄÚ¤Ë133¥¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤µ¤»¤ÆÆó¥´¥íÊ»»¦¡£110¥¥íÂæ¤Î´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤Ï¡¢°ìÅÙÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÊÑ²½¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡Ö¥«¡¼¥Ö¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤ë¤Î¤â°Õ¼±¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ß¥¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é¤ÎÆÃÄ§¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î4¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤ò1ËÜ¤âµö¤µ¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÅêµå¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Àè·î31Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¤Æ6²óÌµ¼ºÅÀ¡£º£·î7Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä¡Ë¤Ç¤âÀèÈ¯¤·¤Æ7²óÌµ¼ºÅÀ¤È¡¢¤³¤ì¤Ç³«Ëë°ÊÍè¡¢17¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¤É¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï°ìÈÖ¼«Ê¬¤Ç¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤«¤é22Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¡£°éÀ®·ÀÌó¤Ç3Ç¯¤¬¤¿¤Æ¤Ð¡¢¥ë¡¼¥ë¾å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢3Ç¯ÌÜ¤¬à¸«¶Ë¤á¤ÎÇ¯á¤Ë¤Ê¤ë¡£»°±º¤â¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë25ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÂç»ö¤ÊÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´íµ¡´¶¤È¤ÏÇØÃæ¹ç¤ï¤»¡£»ÙÇÛ²¼70¿ÍÏÈ¤Ø¤Î¶õ¤ÏÈ¡¢»Ä¤ê¡Ö5¡×¡£¤¿¤À¡¢1·³¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤³¤ÎÆü¤âº¸ÏÓ¤Ï1¿Í¤À¤±¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡¢¤½¤ÎÎÏ¤â½½Ê¬¤Ë»ý¤Ã¤¿¡¢¾º³Ê¸õÊä¤Î°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£³«Ëë¤«¤éÌµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤ëàËÉ¸æÎ¨0¡¦00á¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£