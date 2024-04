赤ちゃんのギャビン君が、生まれて初めてレモンを食べる様子を収めた動画「Baby tastes lemon for the first time [ORIGINAL]」がYouTubeチャンネル「John Mueller」で配信されています。

お父さんから「レモン食べてみる?」と言われ、レモンを差し出されたギャビン君。最初は興味津々で、ちゅうちょなく大きな口でパクり。みるみるうちに、顔がゆがみはじめ……という展開です。

コメント欄には「赤ちゃんのこの反応は何度見ても最高だよね」「一生に一度しかない貴重な記録になりましたね」といった感想が寄せられています。