[4.14 オランダ・エールディビジ第30節](Fortuna Sittard Stadion)

※21:30開始

<出場メンバー>

[シッタート]

先発

GK 99 マイケル・フェリップス

DF 2 S. Voet

DF 3 S. Fofana

DF 12 イヴォ・ピント

DF 33 ディミトリス・シオバス

DF 35 ミッチェル・ダイクス

MF 6 Deroy Duarte

MF 15 O. Özyakup

MF 21 J. Lonwijk

FW 7 イニゴ・コルドバ

FW 9 カイ・シーアハウス

控え

GK 1 L. Koopmans

GK 22 T. Hendriks

DF 61 R. Vita

MF 10 アレン ハリロヴィッチ

MF 32 ロランツ ロジエ

FW 8 K. Peterson

FW 17 I. Griffith

FW 20 M. Belkheir

FW 23 アレッシオ ダ クルス

FW 27 ヤイデン・ブラーフ

FW 34 R. Oratmangoen

監督

バイスダニー

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 2 バルト ニューコープ

DF 3 T. Beelen

DF 4 L. Geertruida

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 10 C. Stengs

MF 20 M. Wieffer

FW 14 Igor Paixão

FW 19 Y. Minteh

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 31 コスタス・ランプロー

DF 15 M. López

DF 18 G. Trauner

MF 6 R. Zerrouki

MF 16 T. van den Belt

MF 17 L. Ivanušec

MF 32 O. Lingr

FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ

FW 9 上田綺世

監督

スロトアルネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります