シッタートvsフェイエノールト スタメン発表
[4.14 オランダ・エールディビジ第30節](Fortuna Sittard Stadion)
※21:30開始
<出場メンバー>
[シッタート]
先発
GK 99 マイケル・フェリップス
DF 2 S. Voet
DF 3 S. Fofana
DF 12 イヴォ・ピント
DF 33 ディミトリス・シオバス
DF 35 ミッチェル・ダイクス
MF 6 Deroy Duarte
MF 15 O. Özyakup
MF 21 J. Lonwijk
FW 7 イニゴ・コルドバ
FW 9 カイ・シーアハウス
控え
GK 1 L. Koopmans
GK 22 T. Hendriks
DF 61 R. Vita
MF 10 アレン ハリロヴィッチ
MF 32 ロランツ ロジエ
FW 8 K. Peterson
FW 17 I. Griffith
FW 20 M. Belkheir
FW 23 アレッシオ ダ クルス
FW 27 ヤイデン・ブラーフ
FW 34 R. Oratmangoen
監督
バイスダニー
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 10 C. Stengs
MF 20 M. Wieffer
FW 14 Igor Paixão
FW 19 Y. Minteh
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 31 コスタス・ランプロー
DF 15 M. López
DF 18 G. Trauner
MF 6 R. Zerrouki
MF 16 T. van den Belt
MF 17 L. Ivanušec
MF 32 O. Lingr
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 9 上田綺世
監督
スロトアルネ
※21:30開始
<出場メンバー>
[シッタート]
先発
GK 99 マイケル・フェリップス
DF 2 S. Voet
DF 3 S. Fofana
DF 12 イヴォ・ピント
DF 33 ディミトリス・シオバス
DF 35 ミッチェル・ダイクス
MF 6 Deroy Duarte
MF 15 O. Özyakup
MF 21 J. Lonwijk
FW 9 カイ・シーアハウス
控え
GK 1 L. Koopmans
GK 22 T. Hendriks
DF 61 R. Vita
MF 10 アレン ハリロヴィッチ
MF 32 ロランツ ロジエ
FW 8 K. Peterson
FW 17 I. Griffith
FW 20 M. Belkheir
FW 23 アレッシオ ダ クルス
FW 27 ヤイデン・ブラーフ
FW 34 R. Oratmangoen
監督
バイスダニー
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 10 C. Stengs
MF 20 M. Wieffer
FW 14 Igor Paixão
FW 19 Y. Minteh
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 31 コスタス・ランプロー
DF 15 M. López
DF 18 G. Trauner
MF 6 R. Zerrouki
MF 16 T. van den Belt
MF 17 L. Ivanušec
MF 32 O. Lingr
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 9 上田綺世
監督
スロトアルネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります