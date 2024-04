サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』(通称:日プガールズ/日プ)から誕生し、17日にメジャーデビューする11人組ガールズグループ「ME:I(ミーアイ)」初のファンコンサート『2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC』の最終公演が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された(※セットリスト掲載あり)。「TOXIC」「HERO」の2曲を追加公演限定で披露した。

「TOXIC」は、RAN、AYANE、KOKONAがオーディション中に歌った楽曲。「ME:Iver.」としてクールで色っぽい11人の姿を見せた。パワフルなダンス、エッジの効いたラップ、力強いハイトーンボイスはもちろん、「TOXIC」とささやくウイスパーボイスやクールな表情で魅了した。パフォーマンス後、RANは「『TOXIC』のステージどうでしたか?」とYOU:ME(ファンの通称)に問いかけ。大声援を受けると、笑顔を見せ「(『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』での)コンセプトバトルのときは、少ない人数のお客さんの前で披露したのですが、お客さんありきで魅せられるすてきな曲になるなと思いました。皆さんありがとうございました」と伝えた。さらに、番組中にSHIZUKU とTSUZUMIが課題曲として歌った安室奈美恵の「HERO」も追加公演限定で披露することに。11人でセンターステージに背中合わせの円を描いたフォーメーションで、TSUZUMIの美声でスタート。曲中のSHIZUKU とTSUZUMIによる「You’re my HERO」のハモリパートには、感極まるYOU:MEの姿もあった。TSUZUMIは「私としーちゃん(SHIZUKU)がポジションバトルで披露した曲で、『いつか歌いたいね』と話していたので、こんなにも早く披露させていただけることになってすごくうれしいです」とにっこり。TSUZUMIは、ペンライトで感動を伝えるYOU:MEを感慨深げな表情で見わたしていた。東京と大阪の2都市で開催される同公演は、追加公演を含めて全9公演で約6.5万人動員した。■セットリストPART1【To Be ICON】ローチングショーM1「想像以上」M2「CHOPPY CHOPPY」トークコーナー1M3「Sugar Bomb」PART2【Be ICONIC】M4「TOXIC」※追加公演のみトークコーナー2M5「HERO」※追加公演のみ、安室奈美恵カバートークコーナー3M6「Click」PART3【YOU:ME:I】アンコール曲「LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜」トークコーナー4アンコール曲「&ME」