サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』(通称:日プガールズ/日プ)から誕生し、17日にメジャーデビューする11人組ガールズグループ「ME:I(ミーアイ)」初のファンコンサート『2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC』の最終公演が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された(※セットリスト掲載あり)。

公演は、メンバー1人ずつがセンターからウォーキングする「ローチングショー」からスタート。この日は、RANを先頭にパワフルなウォーキングを披露。個性あふれるポージングを見せたCOCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMIの11人がそろうと、1曲目は「想像以上」で披露。番組放送時や、東京ガーデンシアター公演からさらにパワーアップしたパフォーマンスで会場を揺らした。MCでは「Click!ME:Iです」と声をそろえてあいさつ。集まったYOU:ME(ファンの通称)は大歓声で迎えた。リーダーのMOMONAは「今のところ2曲したのですが、勢いと声援に負けそうだなと感じていて。YOU:MEの皆さんのこと大好きなんですが、絶対に負けたくないので、私たち頑張って引き込もうと思っています」と“パワフルリーダー”らしさをのぞかせた。続けて、トークコーナーを交えつつ、「LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜」「FLY UP SO HIGH」「CHOPPY CHOPPY」「&ME」など『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で人気を博した楽曲を続々と披露。デビューシングルのタイトル曲「Click」も本編ラストでパフォーマンスしたほか、「TOXIC」「HERO」も追加公演のみセットリストに追加された。アンコールでは、ME:Iの公式キャラクター「ミャイちゃん」をあしらったトロッコも登場。サインボールをプレゼントしながら、YOU:MEの近くまで向かった。最後に、11人はそれぞれが自身の言葉で感謝の気持ちを伝えた。涙を流すメンバーもいる中、リーダーのMOMONAは「ついに千秋楽なのですが、みんなの話も聞いて、YOU:MEの顔を見ていて、幸せ者だなと思って」と喜びをかみしめ、「これから未来を切り開いていくためには、まずは新進が健康であることが大事だと思うので、それを心がけて最高の“MIRAI”を作って行こうね!」と呼びかけた。サブリーダーのRANは「12月にファイナルが終わって、デビューすることができてとても幸せです。楽しいことだけじゃなくて、一人ひとりつらい思いもありながら乗り越えられたことを今になって実感して幸せ者だなと思っています」と瞳を潤ませ、「ME:Iとして精進して、努力して、すてきな姿を見せられるように頑張りたいと思います」と今後の飛躍を誓った。東京と大阪の2都市で開催される同公演は、追加公演を含めて全9公演で約6.5万人動員した。■セットリストPART1【To Be ICON】ローチングショーM1「想像以上」M2「CHOPPY CHOPPY」トークコーナー1M3「Sugar Bomb」PART2【Be ICONIC】M4「TOXIC」※追加公演のみトークコーナー2M5「HERO」※追加公演のみ、安室奈美恵カバートークコーナー3M6「Click」PART3【YOU:ME:I】アンコール曲「LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜」トークコーナー4アンコール曲「&ME」