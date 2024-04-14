½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦WHITE SCORPION¡¡£µ¡¦£·¤Ë½ÅÂçÈ¯É½¡ª
¡¡½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î£±£±¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤¬£±£´Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¥¢¥ê¥ªÀî¸ý¤Ç£µ£ô£è¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ó£á£ô£é£ó£æ£á£ã£ô£é£ï£î¡¡£ç£ò£á£æ£æ£é£ô£é¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ï£´£ô£è¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»¨Æ§¤Î¸ÉÆÈ¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ó£á£ô£é£ó£æ£á£ã£ô£é£ï£î¡¡£ç£ò£á£æ£æ£é£ô£é¡×¤ò´Þ¤àÁ´£µ¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ËÁÆ¬¡¢£Í£Ã½éÃ´Åö¤Î£Í£Ï£Í£Ï¤Ï¡Ö»ä¡¢½é¤á¤Æ¤Î£Í£Ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Æ³°£Í£Ï£Í£Ï¤Ã¤Æ£Í£Ã¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ëº£Æü¤ÏÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½é¡¹¤·¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤ªÃÎ¤é¤»¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÂ³¡¹¤È·èÄê¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢£´·î£²£¹Æü¤Ë½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°Âç²ñ¤Î³«ºÅ¡¢£µ·î£±£¸Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ¤·²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë£µ·î£³Æü¤Ë»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡¢£µ·î£´Æü¡õ£µÆü¤Ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤à¤µ¤·Â¼»³¡¢£µ·î£±£±Æü¤Ë»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ¤È¡¢£µ·î¤Ë¤âÄÉ²Ã¤Ç¡Ö£Ó£á£ô£é£ó£æ£á£ã£ô£é£ï£î¡¡£ç£ò£á£æ£æ£é£ô£é¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Í£Ï£Í£Ï¤«¤é¡Öº£Æü¤Ï¡¢£µ£ô£è¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¡¢£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤ÏËè·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò£±£²·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î£¶ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¡¢£µ·î£·Æü¤Ë¡Ä¤È³§¤µ¤Þ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤½¤Î£µ·î£·Æü¤Ëà¼¡ºî¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤½¤Îà¤ªÃÎ¤é¤»á¤òËèÆü¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤«¤Ä´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ëÍ½¹ð¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¡¢»ä½é¤á¤Æ¤Î£Í£Ã¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Þ¤º¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤±¤Ç²¿¤È¤«¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Û¥Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤¹¤è¤¦¤Ë´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î´¶ÁÛ¤ò£Ã£Ï£Ã£Ï¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¼¼Æâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤ê³§¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢£Í£Ã¤Ç¾å¼ê¤Ë£Í£Ï£Í£Ï¤¬¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£