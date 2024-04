次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』から生まれたリアルバンド・Morfonica(モルフォニカ)が14日、東京・Zepp DiverCity (TOKYO)で『Morfonica Concept LIVE「forte」』を開催し、ライブ初披露の6曲を含む全15曲をパフォーマンスした。Morfonicaは、昨年7月から音楽用語で“強く”を意味する「forte」を掲げ、約2年ぶりとなる東名阪ツアー『Morfonica ZEPP TOUR 2023「forte」』を開催。2020年に始動し、様々な試行錯誤を繰り返しながらコロナ禍を駆け抜けてきた同バンドにとって、初めて声出しが解禁された単独公演となった。

ファンとともに“声の力強さ”を再確認したツアーを経て、昨年12月には同タイトルを冠したミニアルバム『forte』を発表し、メンバー1人ひとりにスポットを当てた書き下ろし楽曲5曲で5人それぞれの個性や演奏力の“強さ”を明示。そして、同じく「Forte」をコンセプトとしたこの日のライブを迎えた。ライブは疾走感あふれるサウンドと美しいコーラスが印象的な「ハーモニー・デイ」で開幕。序盤から5月1日にリリースされる6thシングルの表題曲「両翼のBrilliance」も初披露するなど、ファンの熱気と興奮を高めていった。中盤からは、本公演を象徴するダークな新衣装もお披露目しつつ、ミニアルバム『forte』の収録曲を次々に投下。『forte』の収録曲はいずれもこの日が初パフォーマンスだったが、「フレージング ミラージュ」では八潮瑠唯(CV:Ayasa)、「esora no clover」では二葉つくし(CV:mika)、「わたしまちがいさがし」では広町七深(CV:西尾夕香)、「MUGEN Reverberate!」では桐ヶ谷透子(CV:直田姫奈)、「きょうもMerry go rounD」では倉田ましろ(CV:進藤あまね)のポエトリーが採り入れられたことで、一層の没入感を生み出していた。従来のパブリックイメージに新たな彩りを付加する全15曲を駆け抜けたMofonica。ライブ終盤では、10月12日にコンセプトライブ『Morfonica Concept LIVE「ff」』の開催決定を伝え、この約1年間で得た“より強い”絆とアンサンブルとともに次なるステージへ向かう。■『Morfonica Concept LIVE「forte」』セットリスト01. ハーモニー・デイ02. ブルームブルーム03. メランコリックララバイ04. 両翼のBrilliance05. フレージング ミラージュ06. esora no clover07. unravel08. わたしまちがいさがし09. アゲハ蝶10. Nevereverland11. 誓いのWingbeat12. MUGEN Reverberate!13. flame of hope14. Ever Sky Blue15. きょうもMerry go rounD■『Morfonica Concept LIVE「ff」』日程10月12日(土) 河口湖ステラシアター